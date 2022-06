Na jinak obyčejné zahradě v Ostravě-Hrabové se schyluje k minimuzeu. Jan Kohoutek zde vstupuje do poslední fáze renovace téměř stoleté tramvaje, kterou před lety objevil v Polance nad Odrou a od roku 2018 zdobí jeho zahradu.

OBRAZEM: Hradcem a Jičínem projel vodíkový vlak. Elektřinu si vyrábí sám

Jelikož mu partnerka Jaroslava Masnicová tehdy musela uvolnit místo a zrušit třináct metrů svých okrasných záhonů, musel svou myšlenku zrealizovat velkolepě. Před plot nainstaloval velkoformátové tabule, které informují o někdejší trati Hrabová – Ščučí, jež vedla právě místy, kde nyní tramvaj stojí. Právě to byl totiž cíl. Přiblížit místním zajímavou historii.

Po čtyřech letech od pořízení a dvou letech od započetí prací vypadá tramvaj jako nová, prozatím zvenčí.

Pár přátel, co uměj za to vzít…

„Vnitřní práce budou náročné, ale teď už mě nebude omezovat počasí, takže cíl mít hotovo v horizontu tří let možná splním,“ přemítá Jan Kohoutek. Opět bude potřebovat k ruce své známé a kamarády – stolaře, který mu pomůže s prací, již rád přenechá jiným, svářeče, který umí nejlepší sváry široko daleko či studnu vědomostí z historie tramvajové dopravy Jiřího Boháčka. Naopak sám si pohraje s kovovými částmi, vyklepe si též kovové prvky.

S tím už má ostatně bohaté zkušenosti. Než tramvaj odhalil veřejnosti, musel ji postavit na kozy a vyrobit jí falešná kola, ta opravdická, která měl původně připravená k výrobě, nakonec osazovat nebude, bylo by náročné celou tramvaj zase zvedat. Jinak je ale téměř přesnou replikou původního Komárka, který po skutečné trati v daném místě před desetiletími jezdíval.

Jak Kohoutek na tramvaji zúročil své zkušenosti vyučeného automechanika, který dnes renovuje veterány, jistou část života strávil i výrobou vitráží, což se mu při zasklení tramvaje také hodilo.

Les jako Fénix. Po obřím požáru roste u Moravské Sahary milion nových stromků

Ostatně při řadě činností jej natáčejí potomci jeho stávající partnerky (autoři tramvaje coby bodu zájmu na portálu mapy.cz) a k informativním cedulím před plotem tak možná přibude i nový QR kód z renovace tramvaje.

Prostřednictvím toho stávajícího mohou kolemjdoucí přispívat nadšenci na jeho práci. Jiní se s tramvají jen fotí a někteří dokonce i zvoní, zda se mohou podívat dovnitř. Je-li Jan Kohoutek doma, nikdy neodmítne, přestože interiér zatím zeje prázdnotou. „Kamarádi, kteří tady chodívají, rádi vtipkují, že je sice fajn že mám tramvaj s pantografem, ale že mi dráty natáhli napříč,“ směje se renovátor s odkazem na elektrické dráty vedené přímo nad tramvají.

Okolí Jana Kohoutka v jeho práci podporuje, on sám se do této fáze své tvorby také velmi těšil. Partnerka mu totiž v reakci na jeho žádost o ruku příslíbila, že si jej vezme, jakmile bude tramvaj hotová. „Na jaře jsem se jí ptal, jestli slib platí, i když je hotovo jen zvenku, ale prý to postačí,“ raduje se Kohoutek, který chtěl původně veselku spojit s obřadem u tramvaje a akcí pro širší okolí.

Dopravní minimuzeum

Veselka tak sice proběhne jen v rodinném kruhu, po dokončení ale Jan Kohoutek uspořádá akci pro všechny, kteří jej podporovali, zahraje i muzika.

V podstatě tím zahájí činnost minimuzea, protože pro tramvaj počítá se samostatným vstupem z ulice, vystaví v ní i dobové předměty a osadí ji informativními panely. „Tramvaj je tady hlavně proto, aby lidem připomněla, že tady vedla tramvajová trať, ale nebráním se ani tomu, aby se tady s lidmi zastavil pan Boháček, který pořádá například komentované procházky po zaniklých tramvajových tratích v Ostravě. Budu jedině rád a počítám s tím,“ ujišťuje Kohoutek.

OBRAZEM: Dechberoucí iluze. Ve slavkovském parku ožily sochy

Z tramvaje si svou zašívárnu ani kutloch neudělá. „Nadále se jí budu kochat pohledem z dálky u kávy. Kdykoli bych vešel dovnitř, jen bych v ní spatřil nedokončené dílo, chtěl něco poopravovat nebo dodělávat,“ směje se nadšenec před závěrečnou etapou renovace. Raději tak s lidmi bude vzpomínat, jak z těchto tramvají vyskakovali za jízdy nebo dávali na koleje mince ke slisování. Vytvoří-li komunitní místo, splní se mu další sen.