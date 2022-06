Okamžik, který vše změnil. Žena vzala směnu za kolegyni, útočník ji postřelil

Podle informací, které přinesla TV Polar, šlo teprve o patnáctiletou dívku, která se bála, že se o dítě nedokáže postarat. Dítě tak hodila do popelnice, pak ji ale tížilo svědomí a přiznala se na policii. Policisté pak začali po dítěti intezivně pátrat. „Už je to šestý den, kdy policie na skládce hledá torzo tělíčka, které matka vyhodila do kontejneru. Je to strašně smutná zpráva a lidi kolem jsou z toho úplně otřesení," cituje TV Polar jednoho ze svědků z okolí tragédie.

Nález dítěte v popelnici v Karviné

Podobně hrůzný případ řešili kriminalisté v kraji také v létě roku 2019. Narkomanka závislá na pervitinu tam porodila dceru, kterou měla krátce poté usmrtit, obléci a vhodit do popelnice. Tělo děťátka pak objevil bezdomovec. Žena brala drogy i během těhotenství. Stopy pervitinu se našly i v těle mrtvého dítěte.