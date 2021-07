Maminka Miroslava nechce nechat napadení bez potrestání viníků, cítí ale bezmoc. „V ten den jsem syna poslala ven s naším pejskem Argem. Za nějakou dobu otevřeným oknem dolehly dovnitř hluk a výkřiky, že už jede policie. Šla jsem ke dveřím a viděla syna s kamarádem a synovcem, říkali, že ho zbila parta asi osmi dětí,“ líčí paní Miroslava smutný příběh a dodává, že následně se doslechla, že mezi útočníky měli být dokonce i tři plnoletí lidé.

„Kluk měl po útoku zhmožděniny na zádech, zkrvavená kolena, jak upadl, a hlavně velká zranění na hlavě. Policie, která už byla na místě, vše nafotila a doporučila mi návštěvu lékaře. Jeli jsme do nemocnice do Stodu, kde syna ošetřili, zrentgenovali. Byli jsme tam až do půl jedenácté večer,“ dále popisuje maminka, co následovalo v den útoku. „Jenže na doporučení lékaře došlo druhý den i na návštěvu Fakultní nemocnice v Lochotíně, kde zjistili, že syn má otřes mozku a trpí posttraumatickým šokem.“

Podle maminky a jejích zjištění si napadení útočníci nahrávali na mobil. „Vím i konkrétní jména těch výrostků, co syna kopali a ubližovali mu. Zaráží mne, že mezi násilníky byla i dvě děvčata. Zjistila jsem také, že útočníci říkali ať vstane a běží za maminkou, že mu dá ibalgínek na hlavu. Také házeli lahví od piva po Agrovi,“ dodává, a poukazuje, že událost samozřejmě řeší policie. „I kdyby to ale odložili, kvůli nezletilosti pachatelů, nechci to nechat být jen tak. Útočníci mají přeci rodiče a ty jsou za děti odpovědní.“

Paní Miroslava kontaktovala také ředitele místní školy, kam parta výrostků chodí. Ten jí ale odvětil, že škola nenese žádnou odpovědnost za chování svých žáků mimo školní areál a mimo dobu výuky. Událost se totiž stala v sedm hodin večer na veřejném prostranství. „Mrzí mne, že je nemůže ani škola potrestat třeba sníženou známkou z chování, ale jak vím, tak těmto dětem a jejich rodičům by to stejně ani nevadilo.“

Dřívější incident

Podobné násilí se ve Starém Sedlišti odehrálo už před několika lety na autobusové zastávce. „Kamarádce tam zkopali do břicha její dítě. Právě ona mi teď ale říkala, že stejně spravedlnosti nedocílím, že to nemá cenu, že s tím má své zkušenosti. Jenže já to být nenechám. Víte, syn prospívá ve škole s vyznamenáním, pěkně se stará o svou osmiletou sestru, vodí ji na kroužek a z kroužku. A já se teď bojím, že kvůli traumatu z útoku bude vše jinak…“

Obec má minimální možnosti, jak zasáhnout proti takovému utváření podobných skupin násilníků. „Po delší době klidu je to opět další případ. Víme o tom, že se u nás podobné věci dějí, že se začínají tvořit party lidí, kteří nemají vychovaní, jsou hluční a zaměření jen na sebe a své potřeby, ale nic s tím vlastně nesvedeme,“ říká starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková. Obec nemá městskou polici, tak sem dojíždí strážníci z Tachova. „To je ale nedostačující, požadujeme, aby jezdili častěji na preventivní kontroly,“ dodává starostka.

Policie událost řeší. „Případem se zabýváme, zjišťujeme veškeré okolnosti, nicméně s ohledem na věk zúčastněných nebudeme k případu sdělovat žádné informace,“ vyjadřuje se policejní mluvčí Dagmar Jiroušková a dodává, že ve Starém Sedlišti policisté provádí kontroly v rámci běžného výkonu služby a v rámci toho se soustředí i na možné páchání protiprávního jednání nezletilých osob.