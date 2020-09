Bagr, desítky dobrovolníků a pípání detektorů kovů. Na poli u Sepekova v úterý 15. září finišoval průzkum jednoho z největších nalezišť brakteátů. Objeveny byly středověké mince ze 2. poloviny 13. století, konkrétně ražby Přemysla Otakara II.

Na poli u Sepekova našli téměř 800 mincí. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Podle archeologů jde o vzácný nález, a to nejen z hlediska daných mincí, ale především co se týče rozsahu. „Brakteáty se razily jen asi sto let, takže jejich nálezy nejsou příliš časté,“ zmínil archeolog Prácheňského muzea v Písku Tomáš Hiltscher s tím, že najít je v takovém měřítku je mimořádné.