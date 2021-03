Před rokem 2020 byste při návštěvě lesa na pohozenou roušku či respirátor jen tak nenarazili. Po příchodu pandemie nového typu koronaviru se staly, bohužel, nedílnou součástí odhozených odpadků ve volné přírodě. To přidělává vrásky na čele i ochráncům přírody. Kromě potenciální infekčnosti, kdyby se mohl nakazit jiný člověk, mohou být ochranné pomůcky i smrtící hrozbou pro zvířata. A právě na sběr respirátorů a roušek se zaměří i lidé o nadcházejícím víkendu

„Jsou nebezpečné pro zvířata například gumičkami za uši, do kterých se zvířata mohou zaplést,“ sdělila Veronika Andrlová z Českého svazu ochránců přírody s tím, že roušky a respirátory jsou velikým problém nejen v Česku ale všude ve světě.

A minimálně další desítky až stovky let budou, pokud je z přírody člověk neodstraní. Celá řada roušek a respirátorů je vyráběná z umělých vláken odolných proti přírodnímu bakteriálnímu rozkládacímu procesu. V přírodě ji tak najdou lidé i za dvě stě let. To před časem Deníku řekla i vědkyně z Univerzity Hradec Králové Alena Myslíková. „Například u polyesteru se doba rozkladu uvádí od dvaceti do dvou set let. Přirozeně odbouratelný víceméně není, ideálně kdyby shořel ve spalovně,“ sdělila vědkyně.

Pomoci přírodě zbavit se odpadu vyrazí už tento víkend stovky dobrovolníků po celé České republice, a to v rámci akce Ukliďme Česko. Dá se předpokládat, že mezi sesbíraným odpadem budou i roušky a respirátory. Organizátoři akce proto nabádají dobrovolníky k opatrnosti, využívání ochranných pomůcek, důkladné dezinfekci rukou či oblečení.

„V současné epidemiologické situaci je nutné si uvědomit, že virus nemoci covid-19 může přetrvávat různě dlouho na povrchu sbíraných odpadků, v jistých případech i několik dní. Hladké povrchy jsou náchylnější. Při sběru odpadků je tedy vhodné používat dostupné ochranné prostředky,“ zdůraznil za spolek Ukliďme Česko Radek Janoušek.

Pytlomaty s mapou

Aby se vůbec letošní „očišťovací“ akce mohla uskutečnit a přitom účastníci neporušovali vládní nařízení týkající se například zákazu shlukování lidí, vymysleli organizátoři takzvané pytlomaty.

Jedná se o místa zřízená místním organizátorem úklidu, kde si další dobrovolníci mohou vyzvednout pytle na odpad, k tomu navíc doplněné o jednoduchou mapku, kde je nejvíce potřeba uklidit a kde popřípadě zanechat sesbíraný odpad. Jaké množství odpadu se letos podaří dobrovolníkům po celé zemi posbírat, si organizátoři netroufli odhadnout.

„Bylo by to věštění z křišťálové koule, navíc my se to ani při tomto modelu individuálního uklízení nedozvíme zpětně. Řada lidí zlikviduje odpad sama v rámci vlastní popelnice, sběrného dvora, veřejných kontejnerů, a podobně. Jen někde budou mít vyhrazená místa na soustřeďování sesbíraného odpadu,“ uzavřel Radek Janoušek.

Jak zlikvidovat použitý respirátor? Stejně jako roušku

Od 1. března platí v Česku vládní nařízení, kdy již není možné nosit na veřejnosti podomácku vyrobenou roušku, ale minimálně jednorázovou chirurgickou, v obchodech, nádražích, veřejné dopravě a všude tam, kde je větší koncentrace lidí, musí mít lidé respirátor. V odpadu tak končí mnohem více těchto ochranných pomůcek. Jejich likvidace je přitom velmi snadná. Podle ministerstva životního prostředí patří jedině do klasických černých popelnic, ale zabezpečené. Před tím je ale potřeba je umístit do igelitového sáčku, pevně zavázat a až poté vložit do pytle s komunálním odpadem a i ten poté zavázat. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery na směsný komunální odpad. (zdroj: MŽP ČR)