„Jedna paní se přišla podívat na ovečky, ale našla jednu z nich napůl mrtvou. Upozornila na to mého souseda, které mi kvůli tomu také zavolal. Moje ohrady se nachází na vrchu, zatímco těžce zraněnou ovci jsem našel na cestě, která k nim vede. Musel jsem vzít nůž a sám ji zaříznout, aby se už dál netrápila,“ vzpomínal Krutílek.

S přivoláním policie neotálel. „Viděl jsem, že je pokousaná na krku i na nohou. Šanci na přežití neměla. Chci zdůraznit, že se jednalo výhradně o chovné ovce, ne pouze o materiál na spotřebu masa. O to větší je pro mě tedy každá taková ztráta,“ zdůraznil soukromý zemědělec.

Ještě v době čtvrteční návštěvy redaktora byly na cestě jasně patrné stopy po krvi. Tím to však neskončilo. „Další ovci jsem našel už v rozkladu až vzadu u ohradníku. Někdo tady podle mě musel být dvakrát. Když jsem prověřil ovečku a čekal na policii, dal jsem se zatím do kontroly dalších. Všímal jsem si, jak vypadají a v jakém jsou stavu,“ pokračoval.

Další ovci označil také za polomrtvou. Čtyři další sice chodily, ale působily podezřele unaveně. „To poznáte právě podle jejich chůze, že s nimi něco není vůbec v pořádku. Podíval jsem se na hrdla, měly také strhanou kůži u nohou. To všechno jsem po té prohlídce zjistil, jejich utracení je bohužel nutné. Ovce jsem raději nakonec stáhl do menší ohrady, aby byly u baráku a nechodily dál,“ zdůraznil Krutílek.

Cílený útok?

Na dotaz redakce reagovali také policisté. „V pondělí sedmadvacátého září jsme se po poledni na základně oznámení na linku 158 zabývali případem potrhaných ovcí v obci na Vyškovsku, kterým zřejmě ublížilo nějaké zvíře. Týkalo se to ohrady u rodinného domu. Případem se policisté obvodního oddělení Vyškov dále zabývají,“ prozradil v pátek policejní mluvčí Petr Vala.

Konkrétnější čísla ohledně výskytu podobných případů v kraji ale nemá. „Takto konkrétní statistiky nemáme týkající se ovcí k dispozici nemáme. To by ani nebylo v našich silách. U tohoto konkrétního chovatele to je ale první podobný případ, který jsme zatím zaznamenali,“ doplnil Vala.

Prozatím nechává Jiří Krutílek pro své ovce omezený prostor. Zatím uvažoval nad tím, co se mohlo vlastně stát. „Mohl sem někdo přijít cíleně, protože tady obvykle nikdo nechodí. Bavil jsem se i s odborníky o tom, že v téhle lokalitě není zaznamenaný třeba výskyt nějakých divokých šelem. Pokud bych musel pro zabezpečení kolem všeho dělat dvoumetrový plot, tak ty své ovečky ekonomicky nemám šanci zvládnout,“ doplnil zemědělec.

Nevyloučil tedy, že někdo mohl ovce nechat napadnout záměrně. „Potom by se to dalo brát jako pokus o likvidaci soukromého zemědělce. Moc nevěřím tomu, že se podaří najít někoho odpovědného. Doufám hlavně, že už nebudu muset řešit znovu něco podobného, místo je tady jinak krásné,“ dodal Krutílek.

V kraji v uplynulém období zaznamenali policisté také případy útoků psů na hospodářská zvířata. Zda tomu tak bylo v tomto případě ale stále není vůbec jasné. Pohyb psů se přitom na území města Vyškova řídí obecně závaznou vyhláškou.