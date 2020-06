Ze školních lavic zmizely pavučiny a nahradily je přilepené žvýkačky. Děti si místo otlačených hýždí z nekonečného sezení mnou odřená kolena. Chodbami se opět nese vysoký smích a křik. Školy se 25. května po více než dvou měsících probudily z kómatu. „Adéla a Beata jsou nadšené. V podstatě si tam jen hrají. Těší se i na odpolední vyučování. Dokonce i ta mladší, která předtím školu úplně neprožívala. Doma se už nudily. Ani neříkaly, že by je nějak výrazně štvala hygienická opatření,“ říká rodič dvou školaček na základní škole Staňkova Robert Banovský.

Školy jsou sice opět při vědomí, ale stále na dýchacích přístrojích. Musí totiž fungovat za plnění přísných podmínek. Například místo tříd se děti shlukují do maximálně patnáctičlenných skupin. Kontakt mezi skupinami je zakázán. Hojně navštěvované prostory musí pracovníci školy několikrát denně dezinfikovat. „Přišly nám dvě třetiny žáků. Dodržovat pravidla a fungovat normálně zvládáme. Snažíme se. Ostatně všechny školy se s tím musely nějak vypořádat. Samozřejmě některé věci, jako je dodržování rozestupů, nejsou ideální,“ uvádí ředitel základní školy Jasanova v Brně Přemysl Jeřábek.

Podmínky budí emoce

Řada ministerstvem školství nastavených opatření však i nyní zvedá vlnu nevole. Zejména pak nařízení dohlížet na dvoumetrové rozestupy mezi dětmi. „Do školy se nám vrátila třetina žáků. Většinu věcí splnit zvládneme, ale na ministerstvu jaksi pozapomněli, že do škol chodí i sedmileté děti. Zkuste jim vysvětlit, že mají dodržovat dvoumetrové rozestupy. A uhlídat to. Například, když se před školou tvoří hloučky. To nejde,“ líčí ředitel základní školy Svážná v Brně Petr Punčochář.

K podmínkám pro otevření škol měla výhrady i Pedagogická komora, sdružení spojující pedagogy z celého Česka. „Manuál ministerstva školství nevymezuje rozdíl mezi doporučením a povinností. Většina položek z manuálů jsou pouhá doporučení, která nelze nijak vymáhat,“ poukazuje na nesrovnalosti prezident komory Radek Sárközi. To podle něj v praxi znamená, že veškerou zodpovědnost za plnění a neplnění podmínek přesouvá ministerstvo na ředitele.

Ve Znojmě problémy nevidí. Zatím

Naopak s dodržováním hygienických podmínek nemají problémy ve Znojmě, kam do základní školy Mládeže nastoupily téměř tři čtvrtiny všech žáků prvního stupně. „Fungujeme bez problému. Jsme poměrně velká škola, takže máme dostatek tříd. Vše potřebné jsme zabezpečili. Disponujeme pěti vchody, přičemž děti přichází kaskádovitě po deseti minutách. Problém není ani personálně. Sama učím matematiku,“ popisuje učitelka a ředitelka Romana Loydová.

Velký problém by však školám nastal, kdyby se 8. června otevřely i druhé stupně, jak nastínil ministr školství Robert Plaga. I kdyby jen z důvodu, aby se děti sešly. „Dohromady nám přišla z prvního stupně polovina dětí. V tomto režimu to jde. Po prvních dvou dnech jsme nezaregistrovali žádný problém. Ten ovšem nastane, pokud 8. června opravdu budeme muset otevřít druhý stupeň. Na to za dosavadních podmínek nemáme kapacitu,“ upozorňuje ředitel základní školy Sloup na Blanensku Pavel Dočekal.

A přidávají se k němu i ostatní ředitelé. Podle Jeřábka je otevírat školy jen proto, aby se děti potkaly s kamarády, zbytečné. Stejně tak Punčochář nevidí v otevírání druhých stupňů smysl. „Hnát děti do školy kvůli třem týdnům v takovémto režimu je absurdní. Ministerstvo dělá ze škol místo vzdělávacího zařízení hlídací zařízení. Beru to od pana ministra jako výkřik do tmy,“ uzavírá.