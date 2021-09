Personální změna čeká Základní školu Očovská, kde radnice vypsala konkurz na ředitele školy, jelikož ten stávající odejde do důchodu. „Předpokládá se, že nové vedení bude mít škola od prvního února příštího roku,“ dodal Horníček.

Připomněl také stavební obnovu v dalších školách. V Základní škole Vančurova do nového školního roku zasáhne druhá etapa rekonstrukce elektroinstalací. „Ale výuku žáků neohrozí,“ ujistil Horníček.

Podle mluvčího radnice Josefa Horníčka všechny školy a školky, které zřizuje město Hodonín, jsou připravené zahájit prvního září nový školní rok. „A to jak z hlediska učebních prostor, pedagogického personálu, tak i z pohledu zabezpečení hygienických protipandemických podmínek. V minulém týdnu jsme distribuovali do škol v Hodoníně a ve všech dalších sedmnácti obcí ORP Hodonín přes dvacet tisíc antigenních testů,“ sdělil mluvčí.

Pracuje se také na nových střechách, k čemuž výrazně pomohl dar Trnavského kraje v hodnotě zhruba čtyřiceti milionů korun a v podobě kulatiny ze slovenských smrků, kterou přivezlo více než deset kamionů. „Je to úžasná pomoc, bez dřeva by opravy školy stály. Při jeho úpravě nám vyšli vstříc na pile v Nechvalíně,“ smekl ředitel.

Podařilo se totiž především zaizolovat všechny střechy, opravit okenní rámy a výplně či provést terénní úpravy v areálu školy. I přes obrovský kus provedené práce bude vstup do tohoto školního roku jiný než v předchozích letech. Kvůli pokračujícím stavebním pracím a souvisejícímu zajištění bezpečí žáků jsou ve školní areálu vystavěné bariéry. Mimo provoz jsou spojovací krčky budov, které teprve na opravy čekají. „Každý pavilon má ale vlastní šatnu a především vchod. Ve třídách je čisto a vymalováno, takže výuce nic nebrání,“ upozornil ředitel.

