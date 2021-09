V čteném protokolu uvedl řidič protijedoucího dodávkového vozu, že byl ten den velmi silný vítr a při jízdě z kopce viděl mohutný padající strom, ihned začal prudce brzdit: „V protisměru jela Tatra, její řidič strom nemohl vidět, strom padl na auto a rozlomil se o kabinu Tatry, ta vyjela mimo vozovku a narazila do jiného stromu. Běžel jsem k Tatře, řidič nejevil známky života, byl jsem z toho v šoku,“ uvedl šofér dodávky. Podle něj nehodu zavinil pád stromu přes silnici.

Soud vyslechl i vdovu po zabitém řidiči. „Měli jsme bezvadné manželství, byli bychom spolu do konce života. Manžel byl ve výborném zdravotním stavu, nekouřil, byl vitální, společenský, každému pomohl,“ řekla. Jak dodala, jeho velkým koníčkem byla práce u dobrovolných hasičů v Holanech a Dubé. „Jen hodinu před smrtí byl s nimi na výjezdu,“ vzpomínala. Ze ztráty se jen těžko dokáže sebrat. „Nemohu se s jeho smrtí dodnes smířit. Zničili mi zbytek života,“ prohlásila vdova.

„Předmětný strom se jevil jako mimo pozemek ŘSD. Péči o vegetaci u silnic provádí ŘSD dostatečně a pravidelně, tyto služby zajišťuje prostřednictvím externích dodavatelů,“ řekl mimo jiné advokát Vaníček. U soudu zazněl i fakt, že opravu úseku silnice I/9 mezi Dubou a Jestřebím uskutečnila obžalovaná ŘSD v letech 2015 – 2016. A ze znaleckého posudku plyne, že v roce 2017 padlý topol kanadský byl prokazatelně více let před nehodou suchý a již v roce 2013 byl navržen ke kácení. Silný vítr v době tragické nehody jeho nevyhnutelné selhání pouze uspíšil.

Obhájce ŘSD Jan Vaníček prohlásil, že obžalovaná strana poukazuje, že není jejím posláním péče o vegetaci, ale její hlavní činnost spočívá ve výstavbě dopravní infrastruktury. Přesto má za to, že systémy, jak zabránit mimořádným událostem nebo trestným činům, jsou funkční. Trvá na tom, že nemůže být uznána vinnou ze skutku, který jí je u českolipského soudu kladem za vinu.

„Obžalovaná právnická osoba porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího postavení a tím spáchala přečin usmrcení z nedbalosti. Od 17. června 2013 věděla, že musí předmětný strom neprodleně pokácet z důvodu silně narušeného zdravotního stavu stromu, ale tuto povinnost nesplnila, čímž zapříčinila to, že strom spadl na poškozeného a způsobil mu smrtelná zranění,“ uvedla státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová. Podle ní, přes předchozí dohady a šetření zda uvedený strom rostl na pozemku státu, kde má právo hospodaření právě obžalovaná ŘSD, nemůže být pochyb, že silně narušený topol byl v takzvaném ochranném, pásmu silnice, za které odpovídá ŘSD.

Na lavici obžalovaných se ve čtvrtek 16. září u Okresního soudu v České Lípě ocitl státní kolos se stamiliardovým rozpočtem, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Státní zastupitelství podalo na tuto příspěvkovou organizaci státu obžalobu za to, že 2. března 2017 z nedbalosti způsobila smrt řidiče Pavla G. (nar. 1964), na kterého během jízdy po silnici první třídy I/9 spadl kmen roky uschlého, téměř 30 metrů vysokého topolu kanadského.

