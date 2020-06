Soud v Táboře ve středu 27. května rozdal vysoké tresty šestici obžalovaných za podpálení zámku v Horním Maršově na Trutnovsku ze srpna 2018, autobazaru v Rozkoši u Humpolce na Pelhřimovsku, kde v listopadu 2017 shořelo osm aut a za loupež ve Švandově divadle v Praze.

Požár zámku v Horním Maršově. | Foto: facebook/Barbora Kulichová

Hlavní obžalovaný a podle soudu objednavatel obou žhářských útoků Vladimír Racek dostal za návod k trestnému činu obecného ohrožení dvanáct let a šest měsíců do věznice se zvýšenou ostrahou. Kromě toho musí zaplatit peněžitý trest jeden milion korun. Pokud by nezaplatil, čeká ho navíc osmnáct měsíců vězení.