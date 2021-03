„Zbytečně ztracených životů našich blízkých nemuselo být tolik, pokud by vláda neupřednostňovala své zájmy nad zájmy občanů," tvrdí Milion chvilek v tiskovém prohlášení o 24 667 úmrtích, která statistiky ministerstva zdravonictví vedou v souvislosti s koronavirovou nákazou. Kříže jsou k vidění na „Staromáku“, ale objevit by se měly také v jiných místech republiky.

Předseda spolku, který v minulých letech vyburcoval část veřejnosti k masovým protivládním protestům, Benjamin Roll se chystá v rámci akce také osobně doručit premiéru Babišovi „vytýkací“ dopis. „Pocit bezmoci při pohledu na aroganci a neschopnost našeho premiéra už přesahuje únosnou mez. Navíc se téměř zdá, že jsme se ocitli v časové smyčce. Rok s covidem je za námi. A jako by se nic nezměnilo,“ uvedl Roll.

Podle něj právě „krizový manažer“ Babiš nese odpovědnost za „totální amatérismus“ v současné krizové situaci spojené se šířením viru SARS-CoV-2. Milion chvilek pro demokracii se kromě toho zapojí do celostátní události s názvem „Minuta ticha za oběti pandemie“, protestní akci pak zakončí laserová projekce hesla „Vláda zmařených životů”, křížků s počtem zemřelých a odpočtu do voleb pod Kramářovu vilu.

Čižinský: Praha počká, až kříže smyje déšť

Magistrát hlavního města upozornil občany, že akce byla řádně nahlášena. „Kříže jsou namalovány křídovým sprejem a organizátor akce je odpoledne odstraní. Nejedná se o protiprávní jednání,“ dodala pražská policie. Poslanec, jeden z lídrů vládnoucí koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) a starosta sedmé městské části Jan Čižinský (Praha sobě) však později tweetoval: „Domluvili jsme se v pražské koalici, že je vhodné kříže na náměstí ponechat do doby, než je smyje déšť.“

Policisté v úterý dopoledne informovali o případu, který však není součástí akce Milionu chvilek ani následné dohody s vedením metropole a strážníky.

Večer někdo nastříkal na Staroměstském náměstí nápis "ZA OBĚTI NESCHOPNÉ VLÁDY!" Po pachatelích pátráme. pic.twitter.com/AqYARLdEEI — Policie ČR (@PolicieCZ) March 23, 2021

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se prostřednictvím twitterového účtu připojil k pondělnímu truchlení za oběti koronaviru a oznámil, že v rámci piety zůstane Petřínská rozhledna zhasnutá. „Ať odpočívají v pokoji a hodně síly pozůstalým,“ vzkázal Hřib.

V poledne se kromě kostelních zvonů rozezní také sirény sanitních vozidel. K minutě „ticha“ coby symbolickému rozloučení se „zemřelými i poděkování za život“ se připojí rovněž pražská zdravotnická záchranná služba.

Křížek na respirátor

Někteří lidé však – i s vědomím toho, že budou označeni za cyniky – s pondělními akcemi nesouhlasí a bojkotují je. Nelíbí se jim totiž, že smrt na infekční virózu covid-19 se hodnotí jinak než na jiné choroby. Připomínají také další tragické osudy spojené s koronavirovými restrikcemi či zanedbání lékařské péče onkologických onemocnění v důsledku covidu. Některé komentáře zmiňují rovněž politický podtext všech projektů.

Milion chvilek pro demokracii pondělní akcí rozjel také celorepublikovou výzvu „Křížek na respirátoru jako symbol vlády zmařených životů”. Poté, co si obyvatelé malovali na podporu zdravotníků na ochranu dýchacích cest červená srdíčka, mohou teď počínaje pátkem přidat jednoduchý křížek. „Mohou tak vzpomenout na naše nejbližší, kteří onemocnění podlehli, a zároveň vyjádřit nesouhlas s nezvládnutím celé situace a upozornit na to, že to takto dopadnout nemuselo,” napsali Roll a spol.