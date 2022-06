Na zničeném autě policie odhadla škodu na 370 tisíc korun, na stromě a zničeném kovovém svodidle na 15 tisíc korun. „Příčina a všechny okolnosti nehody včetně pádu stromu jsou předmětem dalšího vyšetřování trutnovských policistů,“ doplnila Kormošová.

OBRAZEM: Ničivá síla smrku. Hasiči zveřejnili záběry z tragédie v Krkonoších

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) s policií spolupracuje, uvedl mluvčí parku Radek Drahný. Strom o délce 30 metrů a stáří kolem 150 let byl podle něj ve spodní části zřejmě napadený hnilobou. „Strom vypadal zdravě a nic nenasvědčovalo tomu, že by hrozil jeho pád,“ řekl. I správci parku za příčinu pádu stromu považují silný poryv větru.

Dvě ženy a chlapec

Strom spadl na auto na silnici II/252 do Malé Úpy asi 200 metrů za odbočkou ze silnice Trutnov - Pec pod Sněžkou. V autě, které jelo od Malé Úpy, na místě zemřely dvě ženy ve věku 76 a 88 let a patnáctiletý chlapec. Šestasedmdesátiletého řidiče záchranáři vrtulníkem převezli do nemocnice.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes nechá v místě tragického pádu smrku u silnice do Malé Úpy pokácet stromy, které by mohly být rizikové. Lesníci podle Drahného zkontrolovali porost v lokalitě nehody již v neděli. „Na místo přesouváme těžařskou firmu. Kácet by se mohly jednotky až nižší desítky stromů,“ řekl Drahný.

Tragédie v Krkonoších. Na projíždějící auto spadl strom, zemřeli tři lidé

Kácení by mělo být hotové ještě dnes, aby se mohla pro provoz opět otevřít cesta vedoucí na Malou Úpu a k hraničnímu přechodu do Polska na Pomezních Boudách.

Správa KRNAP stromy podél cest podle Drahného průběžně sleduje a rizikové stromy, u nichž by mohl hrozit pád, preventivně kácí. Riziko sražení stromu větrem se ale podle něj nikdy zcela eliminovat nedá. Nedělní tragédie je podle něj první takovým případem v Krkonoších.