Vláda zavedla povinné antigenní testování ve firmách. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka činí záchyt pozitivních případů 0,5-1 procento. O spolehlivosti antigenních testů se ale vedou debaty už několik měsíců. Potvrzuje se totiž, že citlivost jednotlivých antigenů se významně liší. U některých se udává spolehlivost sotva čtyřicetiprocentní, což dokládá právě podezřele nízká pozitivita vycházející z testů používaných v průmyslových firmách.

Nenechte se rozhodit patronou, která na vás při rozbalení vypadne. Testovací sada se dá rozšroubovat na malé části. Nejsem technický typ, tak mě malé součástky poněkud rozhodily. Součástí balení není návod, proto o něj rozhodně požádejte u pokladny. Antigenní testy z Penny jsou tzv. lízatkové. Vložte test do úst a alespoň 45 sekund vytírejte ústní dutinu. Svisle poté vložte do zkumavky s roztokem a stlačte. Výsledek čekejte do patnácti minut. Test je naprosto bezbolestný.

Cena 149 Kč. Z médií jsem byla připravena na to, že bude test o sto korun dražší.

Test z Billy: Zašimrá, ale nebolí

V návodu pro domácí samotestování doporučují vytřít nosní dírky sterilním tamponem, který je součástí balení. Trochu šimrá, ale nebolí. Následně tampon spojíte s tekutinou ze zkumavky a nakapete na testovací kazetu. Výsledek do patnácti minut.

Cena 119 korun

Test z Lidlu: Odplivněte si

Rapid test z Lidlu vyžaduje jediné – odplivnout do papírového sáčku. Nic moc pro slabší povahy. Vzorek slin poté odeberete do zkumavky a spojíte s roztokem. Promícháte a nakapate na testovací kazetu.

Výsledek hotový do patnácti minut.

Cena 139 korun

Balení po dvaceti kusech nabízí také Globus, jejich cena je 2199 korun. Albert testovací sady podle zaměstnanců obchodu ještě nenaskladnil a do Kauflandu bych musela za hranice okresu. Ještě před rokem mě nenapadlo, že bych si v supermarketu kupovala test na výtěr z dutiny nosní. Upřímně, před rokem jsem zřejmě ani netušila, co antigenní testy jsou.

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie upozorňují na správné používání antigenních testů. "Zásadní je, aby hodnotitelé prošli aspoň krátkým tréninkem a naučili se spolehlivě rozpoznat pozitivitu. I krátké školení může výrazně snížit počet falešně negativních výsledků a vést tak k efektivnějšímu záchytu infikovaných osob," objasňuje ústav na webových stránkách. Nyní se mohou testovat také jednotlivé domácnosti. Testovací sady si mohou koupit v řetězcích jednotlivých supermarketů. Správné provedení a jeho průkaznost však zůstává velmi nejistá.