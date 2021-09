Několik rajčat hodil po primátorovi přesně před dvaceti lety student filozofické fakulty na protestu proti Velkému Špalíčku v Brně. Přišel vyjádřit nesouhlas s asi dalšími dvěma stovkami lidí. Mladíka strhla ochranka a při potyčce se zranila starší žena. Upadla a poranila se do hlavy. Demonstrující roztáhli transparenty s nápisy Náhrob sobě nebo FUJ.

Dnes už si řada Brňanů na Velký Špalíček zvykla. „Nevadí mi. Není to sice žádná nádhera, ale svou funkci plní. Ráda sem zajdu do kina nebo na jídlo, když jsem ve městě,“ zmínila se například Alice Horká.

Vzhled centra netrápí ani studentku Barboru Šíblovou. Stavba podle ní do okolí celkem zapadá. „V centru to lidé mají blíž než třeba do Vaňkovky. Nad vzhledem jsem se nikdy moc nepodivovala, ale beru to tak, že pokrok nelze zastavit a když se objeví nová moderní budova vedle historických, tak se město stále vyvíjí a inovuje,“ poznamenala.

Do Velkého Špalíčku chodila už jako malá. „Pamatuji si, že ve druhém patře byla autíčkárna, kde se na dráze dala pouštět autíčka. Chodili jsme tam pravidelně každý rok na Vánoce, když na Nové radnici býval vánoční ohňostroj,“ vzpomínala.

Centrum před necelým rokem koupilo brněnské biskupství. „Nehodláme spoléhat pouze na historii, ale systematicky pracujeme na tom, aby vnější a vnitřní prostory i skladba nabízených služeb reflektovala nové trendy a požadavky zákazníků,“ nastínila včera mluvčí biskupství Martina Jandlová.

Nová podoba loga

Ke dvaceti letům zveřejní zástupci biskupství novou podobu loga. „Chcme oslovit návštěvníky všech generací. Zcela novou podobu získají i webové stránky a na pravidelnou dávky aktualit, novinek a zajímavostí se mohou těšit také uživatelé sociálních sítí,“ poznamenala mluvčí Jandlová.

Centrum by podle jednatele společnosti Velký Špalíček Pavla Krále mělo posloužit k zábavě či jako místo pro setkání u jídla nebo u kávy. „Připravujeme a spouštíme jednotlivé kroky v obchodních, provozních a stavebních oblastech, které by v následujících letech vtiskly Velkému Špalíčku punc vyhledávaného, oblíbeného a atraktivního místa s širokou nabídkou služeb,“ poznamenal jednatel firmy Král.

Velký Špalíček vyrostl na místě jedné z nejstarších zástaveb v Brně, na místě, kde stávaly měšťanské domy ze 13. století. „Většina z původních středověkých domů patřila k nadprůměrným obytně-řemeslnickým objektům, těžícím ze své polohy v blízkosti navštěvovaných tržišť a institucí zemské i městské správy. Výjimkou mezi těmito domy nebyly ani zájezdní hostince,“ popsala v Internetové encyklopedii dějin Brna Alvéra Mazáčová.

Podivné moderní monstrum?

Při druhé světové válce ale bombardování starou zástavbu poničilo, na místě zela proluka. „Po roce 1989 se začalo uvažovat o využití tohoto cenného místa v srdci Brna. Po mnohaletém a složitém úsilí spočívajícím v hledání vhodného návrhu a investora byly pozemky prodány společnosti Intercom," doplnila Mazáčová.

Při stavbě centra pak ale podle ředitele brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeňka Váchy šly k zemi i další domy. „Ve vnitřním městě bylo původně asi pět stovek historických domů, z nichž zůstala stát asi pětina. Vzhledem k této skutečnosti jde o významnou ztrátu," upozornil už dříve Vácha.

Některým Brňanům se centrum nelíbí dodnes. Vyhýbá se mu třeba Martin Hanáček. „Prostě se mi nelíbí. Kousek od krásných starých budov je takové podivné moderní monstrum," komentoval.