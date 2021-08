Už několik týdnů si vodáci splouvající Otavu jezdí prohlédnout jez v obci Přeborovice na Strakonicku. Stal se totiž raritou. Prostor mezi "kozami" je neprodyšně ucpán naplaveným dřevem. Ještě v minulých dnech zde navíc ležel obrovský topol.

Ucpaný jez na Otavě v Přeborovicích. | Video: Deník/Petr Škotko

"Sice to vypadá zajímavě, ale je to vlastně jen nepořádek. Teď už by zátaras asi prolomila jen obrovská povodeň," komentovali situaci vodáci z Jindřichova Hradce. "Otavu jezdíme pravidelně a tady se o železné traverzy před kozami chytá nepořádek stále. Chtělo by to rychle vyčistit," dodala druhá loď.