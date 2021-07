Starší muž postřelil zaměstnankyni pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu 2 a 3 v Bělehradské ulici krátce před 11. hodinou. Žena bohužel přes veškerou péči laiků, přivolaných záchranářů i lékařů v nemocnici těžkým zraněním podlehla. Mezitím se rozjela pátrací akce. Policie nasadila i vrtulník. Nebezpečného útočníka, který měl u sebe nelegálně drženou zbraň, zatkli kriminalisté v civilu v Palackého ulici nadaleko Václavského náměstí.

Po lékařském vyšetření putoval vrah do cely předběžného zadržení. Následně jej pravděpodobně dají do vazby a bude souzen pro trestný čin vražda. Podle trestního zákoníku může dostat patnáct až dvacet let odnětí svobody nebo i výjimečný trest. „Podle prozatímních zjištění vše nasvědčuje tomu, že motivem jednání muže byla msta za příkoří, která mu měla být v minulosti údajně způsobena,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk, podle něhož s kriminalisty spolupracuje a doznává se.

Jiří D. navíc už má v řejstříku záznam z minulosti. Jak uvedl zpravojdaský portál iDNES.cz loni v květnu, muž byl v roce 2017 odsouzen za vydírání a pomluvu pracovníků Aera Vodochody, dostal 10 měsíců podmíněně a zákaz zveřejňovat hanlivé, zavádějící a nepravdivé zprávy o této společnosti. Podle loňského rozsudku pražského městského soudu navíc musel firmě zaplatit milion korun jako odškodnění. Společnost, která patří do holdingu Penta Investment (vlastník Vltava Labe Media, která je vydavatelem Pražského deníku – pozn. red.), požadovala dvojnásobek. Obě strany se odvolaly k Vrchnímu soudu v Praze.

O co šlo? Bývalý zaměstnanec Aera Vodochody poté, co mu nebyla v roce 2015 prodloužena smlouva na dobu určitou, založil internetové stránky – v této době už ani jedna adresa nefunguje – nápadně připomínající oficiální web firmy. Tam někdejšího zaměstnavatele pomlouval. Na sociální síti YouTube si založil profil pod jménem tehdejšího předsedy představenstva – Giuseppe Giordo. Na videích se o nadřízených a exkolezích vyjadřuje vulgárně. V jednom z nich tvrdí, že Aero Vodochody vyrobilo bojový letoun, který pak havaroval. Po úterní vraždě úřednice byl celý profil smazán.

Třikrát větší než Čapí hnízdo

Na webu svobodnenoviny.eu však zatím zůstává text, v němž chce Jiří D. upozornit na „dlouhodobé páchání rozsáhlé hospodářské trestné činnosti organizovanou skupinou zaměstnanců“. V článku píše, že zaslal oznámení agentuře OLAF v Bruselu, protože dotační podvod je dle jeho slov „třikrát větší než Čapí hnízdo“, které se týká premiéra Andreje Babiše (ANO). Muž se obrátil také na vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Dopis adresoval rovněž redakcím zahraničních médií.

„Jak vidno, tak se hoši z Penty starají o to, abych byl zlikvidován. Mají velký strach,“ psal zadržený muž v květnu 2016. Exšéfy nazýval „bandou grázlů“. Své problémy dával za vinu údajně zhrzené kolegyni, protože neopětoval její city. „Má u mě otevřený účet, jednou jí ho sečtu,“ vyhrožoval před rokem ve videorozhovoru pro iDNES.cz. V pátek ženu v Odolené Vodě poleptal žíravinou a spustil policejní pátrání. Do bytu, kde se měl ukrývat, nastražil výbušný systém. Při zásahu se zranil policista. Policisté jej proto obvinili z pokusu o vraždu.

V úterý se rozhodl pro další naplánovanou akci. „Úřednice na úřadu práce provokuje a snaží se vyvolat střet, kde já budu dohnán k nekorektnímu jednání a budu obviněn z ublížení na zdraví,“ vyhrožoval už před pěti lety ve zmíněném textu, protože mu státní orgán prý dlužil 112 tisíc korun.

Přestupek proti občanskému soužití

V jednom z videí zveřejněném 15. března 2019 se objevil text, který popsal mužovo zadržení v dubnu 2016. Tady dokonce zmiňuje zabití úředníce, což bylo kvalifikováno pouze jako přestupek proti občanskému soužití a případ řešila městská část Praha 2. Od té doby se oběť podle mluvčího Daňka na policii neobrátila.

Podle textu byl Jiří D. tehdy odvezen na psychiatrii, kde mu údajně lékař diagnostikoval stalking. Soudní znalci v kauze s firmou Aero Vodochody vypověděli, že muž není psychicky nemocný, ale má poruchu osobnosti a je nepřizpůsobivý. Experti považovali jeho agresivitu za pouze verbální…

Bohužel jeho naštvání na „policejní a mafiánský stát“ vyústilo až k vraždě. Pachatel si přitom předpověděl i možný útěk – „foto by ukazovali v televizi“. Naštěstí rozbušky, které měl v Pražské tržnici v Holešovicích, nebyly nebezpečné. Pyrotechnici prohledávali i jeho vozidlo, kde našli brokovnici.

Podle iRozhlas.cz vedl společně s bratrem Richardem firmu 3dm, která se zabývala zabezpečovací technikou. Avšak deset let se neviděli. „Je za tím řada věcí, prostě mu přeskočilo a nedá se s ním vůbec bavit. Byl i ošklivý na matku,“ popsal zpravodajskému webu Radiožurnálu bratr zadrženého.

Kdo ví, jestli by nakonec nedošlo i na rodinné přílušníky, pokud by policisté zločince nechytili. „V podstatě se dá říci, že měl spory s každým, s kým přišel do styku a tento okruh osob byl veliký,“ řekl policejní mluvčí Daněk s tím, že vyšetřovatelé znovu požádají o posouzení mužova psychického stavu.