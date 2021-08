Horníci stejně jako před rokem přivítali na úvod podzimu Motorlet Praha. "Byli jsme ve velkém očekávání, jak ten zápas bude vypadat. Úvod nás ale nezastihl úplně nejlépe, byla tam vidět maličko nervozita, udělali jsme tam nějaké individuální chyby. Zásluhou štěstí a díky Kubovi Richterovi jsme neinkasovali," přiznává sokolovský kouč Jiří Štěpán.

Pravda. V 6. minutě to mohlo být 0:2 a nikdo by se nedivil. Nejdříve šel sám na branku hostující Rataj, po něm se ocitl v gólové příležitosti Nátr.

Domácí si mohli z hluboka oddychnout.

ČFL: FK Baník Sokolov - FK Meteor PrahaZdroj: Zdeněk Plachý

Ve 29. minutě ale přišel přeci jen trest. Po autovém vhazování z levé strany si baníkovci nerozebrali hráče v šestnáctce a Bitto poslal Pražany do vedení.

Horníci, kteří hráli po celý zápas aktivněji než soupeř, se ale dočkali rychlého vyrovnání. Ještě před inkasovanou brankou vytáhl brankář Motorletu zakončení Mliky na tyč, ve 37. minutě se ale již prosadil z dorážky Šulc po centru Martince a předchozím přenesení hry Kovářem - 1:1.

"Nakonec jsme sice gól dostali, do poločasu jsme ale dokázali vyrovnat. Kluci najednou cítili, že to jde," poznamenal trenér Baníku.

Do druhého poločasu chtěli domácí nastoupit ve stejném trendu. "To se nám povedlo, bohužel, dostali jsme z penalty gól na 1:2," litoval Jiří Štěpán. To se psala 66. minuta. Úspěšným exekutorem po faulu gólmana Richtera se stal hostující Fotr.

Baník nerezignoval a do svého soupeře se ve zbytku zápasu pořádně opřel. Vyrovnat se ale přes několik slibných šancí nepodařilo. "V závěru kluci makali přes závity, bojovali, bohužel nám to tam nespadlo. Měli jsme tam nějaké příležitosti hlavou, v prvním poločase jsme nastřelili tyč. Je škoda, že jsme toho nevyužili, ale před všema klukama klobouk dolů, protože se o to do poslední minuty rvali a to je základ nějakého úspěchu. Dneska se nám to nepovedlo, ale veřím, že takovouhle snahou a pílí to prolomíme," je přesvědčen sokolovský lodivod.

Co podle Jiřího Štěpána rozhodlo utkání? "Neproměňování šancí, to je jedna věc. Kdybychom proměnili to, co jsme tam měli, tak jsme vyhráli o dva góly. Musíme se naučit, vážit si každé příležitosti, do které se dostaneme. Druhá věc je, že dostáváme takovéhle góly, je proti nám písknutá penalta. Sporný zákrok byl i na druhé straně, kde také mohl být nařízen pokutový kop, ale my to chceme uhrát až do konce. Chybělo nám trochu fotbalového štěstí. Ale musím zopakovat, věřím, že výsledky přijdou," hlásí trenér.

ČFL: FK Baník Sokolov - FK Meteor PrahaZdroj: Zdeněk Plachý

Sokolov má přes příchod zkušených posil znovu poměrně mladý tým. "Je to mladé mužstvo doplněné hráči jako je Kuba Blažek, nahoře Jirka Mlika. Potom jsou tady ještě zkušenější Dan Martinec, Krlička, Kovář…, kteří jsou obsypaní mladýma klukama, který prostě dřou, makaj a bojujou i v tréninku a přenáší to potom do hry," upřesňuje Jiří Štěpán.

Jeho svěřenci, jak bylo řečeno, hráli po celý zápas velmi aktivně. Na tom by Jiří Štěpán nic měnit nechtěl. "To je ta věc, kterou musíme udržet, aktivita po celých devadesát minut. Sami jsme se o tom dneska přesvědčili, že kdybysme tam možná byli ještě více důraznější, nebo se to maličko odrazilo jinak, tak jsme alespoň bod získat mohli. Bohužel se to nepovedlo, ale takovouto hrou se chceme prezentovat celou sezonu," má jasno kouč Baníku.

FK Baník Sokolov - FK Motorlet Praha 1:2 (1:1).

Branky:37. Šulc - 30. Bitto, 66. Fotr (PEN.). ŽK:21. Mlika, 33. Neudert, 65. Richter, 90. Fišer - 57. Rataj, 71. Fotr, 74. Hauer, 81. Scharf, 88. Krajinský.

Diváci: 350.

Sokolov: Richter - Krlička, Neudert (77. Kolář), Kovář, Blažek, Mlika (65. Fišer), Martinec, Hajdo (90. Řezáč), Šulc, Bílek (65. Čermuš), Strmiska.

Motorlet: Mihálek - Čepelák, Nátr (68. Krajinský), Rataj, Scharf (83. Čipera), Bitto, Fotr (83. Dolejš), Suk, Dvorský, Walter (59. Žížala), HauerRozhodčí:Vychodil - Tupý, Doubrava, Hamouz.