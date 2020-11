Návrat na místo činu. Třiatřicetiletý útočník Jiří Procházka se navrátil během přestávky do sokolovského Baníku, ale již ne druholigového, ze kterého odcházel, ale nově po sestupu třetiligového.

FK Baník Sokolov 1948. | Foto: Tomáš Bouda

„Jednoduché to nebylo, jelikož ve Varech jsem byl spokojený, byla tam super parta. Ale nakonec jsem se rozhodl pro Sokolov, když prakticky to mám pět minut na stadion a už jsem nechtěl nikam dojíždět,“ prozrazuje svůj návrat na sokolovský stadion Jiří Procházka. „Navíc jsem v Sokolově vyrůstal a také můj syn hraje v Baníku, pro mě je Sokolov dlouhodobější vizí do budoucna.“