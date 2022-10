„Byl to zápas o prvním gólu, který však dal soupeř,“ marně hledal slova po porážce karlovarský trenér Marián Geňo. A nebylo divu. Jeho tým na začátku Povltavskou zatlačil, vytvořil si šance, ale ani jednu nedokázal brankově zúročit. To hosté na tom byli podstatně lépe, když během 32. a 35. minuty vstřelili dvě branky.

„Soupeř spoléhal na brejky, když hned dva využil, a posléze se mohl soustředit ještě více na svou hru,“ podotkl k průběhu prvního poločasu Geňo.

Zdroj: tvcom.cz

I po změně stran se sešívaní snažili, ale branky se nedočkali. Naopak dvakrát opět udeřili hosté, tentokrát mezi 59. a 63. minutou. „Výsledek neodpovídá dění na hřišti, ale to už nikoho nezajímá,“ narážel Geňo na dobrý výkon svého týmu i přes vysokou prohru. „My se pořád snažili jít za kontaktním gólem, ale nepovedlo se. A když pak PFA vstřelila z brejků další dva slepené góly, bylo prakticky rozhodnuto,“ připomněl klíčový moment duelu karlovarský trenér.

Slavia tak zapsala na třetiligový účet pátou porážku. „Byl to zkrátka zápas blbec, všechny nás to mrzí, ale vrátit to už nejde . Musíme se zodpovědně připravit na poslední čtyři zápasy, zvednout makovice a jít dál,“ dodal k hodnocení trenér Varů.

FC Slavia Karlovy Vary – Povltavská FA 0:4 (0:2). Branky: 32. Novák Martin, 35. a 59. Budínský Denis, 63. Hejda Marek. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 3:0. Diváci: 230. Karlovy Vary: Vaněček – Pěkný, Tůma, Skala (60. Mašata), Dubnička (42. Horník) – Matoušek, Prágr, Toure (67. Krčma), Alozie (67. Gabriel) – Ede, Červený.