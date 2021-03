„Čím víc se to blíží, tím je to žhavější,“ přiznává napětí v kabině trenér karlovarské Slavie Marián Geňo, který tentokrát vymění své role, když z hráče se stal trenérem, a svou družinu povede z trenérského postu k dalšímu senzačnímu skalpu.

Vy už jste si proti Slavii pohár zahrál a přispěl jste gólem k remíze 1:1, ale následně jste prohráli v penaltovém rozstřelu. Jak na tento zápas vzpomínáte?

Na to se nedá zapomenout do konce života. Byl to asi můj největší zážitek v kariéře, navíc ten gól byl opravdu krásný. Hrál jsem v útoku s Pejskem, docela jsme tehdy Slávku pozlobili. Na Míráku byly skoro tři tisíce lidí.

Tentokrát se postavíte Slavii v roli trenéra, kdy si tak vyzkoušíte, jaké to je na druhé straně barikády…

Na to, že trénuji áčko první sezónu, tak jsem ani nečekal, že tak rychle zažiji něco takového, poprvé v historii postoupíme do osmifinále poháru. A v něm nám los přisoudí nejlepší české mužstvo posledních let.

Favoritem je bezesporu Slavia, může tedy být motivací pro váš tým přímý přenos, který bude historicky pro váš klub prvním?

Favorit je bezesporu jasně daný. Nevím, jestli ta hlavní motivace by měla být přímý přenos, to je spíš taková ta třešnička.

Slavia se prezentuje fyzickou hrou, jak bude těžké se s tímto srovnat?

I my ovšem máme hru založenou na fyzické přípravě. Samozřejmě soupeř je v tom směru dál.

Co bude důležité, aby se nezměnil zápas v jednostrannou záležitost?

Rozhodně bude důležitý vstup do zápasu na to, jak naši kluci získají nebo nezískají sebevědomí. Musíme ale podat organizovaný, týmový výkon.

S jakým výsledkem byste byl spokojený?

Už před Opavou jsem říkal, že chceme postoupit, a někteří lidi se mi smáli. Uvědomuji si obrovskou sílu soupeře. Ale my jsme sportovci, tvrdě jsme se připravovali, takže naším cílem bude pokusit se postoupit. Je ale jasné, že by se musela sejít spousta věcí, aby se nám to povedlo.