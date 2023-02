Poprvé brankově uhodilo ve 14. minutě, kdy po centru Vůcha neuspěl v souboji s brankářem Hrabačkou Mužík, ale odražený balon následně poslal do branky domácích Aubrecht.

Na to dokázali baníkovci ještě odpovědět, kdy se po pohledné kombinaci střelecký blýskl Krlička. Závěr poločasu však patřil hostům, když se úspěšnou gólovou tečí prezentoval Zajíček.

I po změně stran tvrdily vesměs muziku hosté z Domažlic, a to se projevilo i na skóre. V 57. minutě poslal hosty do dvoubrankového vedení Fedak, a v 60. minutě už to bylo o tři branky, to se zapsal do střelecké listiny v 60. minutě Jahn. Sokolov poté definitivně dorazil v 80. minutě Zajíček.

Před generálkou, která čeká Sokolov o víkendu, tak nečeká kouče Baníku Vladyslava Volpova nic lehkého, navíc když se jeho tým představí v bitvě s devatenáctkou FC Viktoria Plzeň.

Sokolov – Domažlice 1:5 (1:2). Branky: 20. Krlička – 14. Aubrecht, 45. a 80. Zajíček, 57. Fedak, 60. Jahn. Sokolov: Hrabačka – M. Markovych, Diamonde, Toure, Šulc – Krlička, Ainca, Sory – Václavík, Vranovci, Doleček (stř. Čížek, Peška, Kraclík, V. Markovych).