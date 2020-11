Již podruhé během krátké doby byly v Česku kvůli pandemii koronaviru a následnému nouzovému stavu přerušeny amatérské fotbalové soutěže. To se opět dotklo i karlovarské Slavie, kterou přerušení soutěže může mrzet dvojnásob, jelikož se jí v posledních kolech podzimní části Fortuna ČFL dařilo.

FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Radost z toho nemáme, ale co se dá dělat,“ krčil rameny slávistický trenér Marián Geňo. „Nijak to ovlivnit nemůžeme, musíme to respektovat,“ dodává.