„Zranění Patrika Fišera vypadá na dlouhodobou absenci, jinak by měli být připraveni k utkání všichni hráči,“ poukazuje Štěpán.

„Samozřejmě bychom chtěli bodovat, tedy získat minimálně bod, pokud by byly tři, bylo by lépe,“ přeje si rozšířit bodové konto svého týmu. Jenže Admira body v domácím prostředí moc nerozdává, o tom svědčí i bilance sedmi bodů ve čtyřech zápasech.

„Bylo by strašně fajn, kdybychom navázali na domácí výkon,“ připomíná trenér Sokolova Jiří Štěpán vítězství 5:2 nad Rakovníkem.

Prolomit neúspěšnou sérii na hřištích soupeřů zamíří v neděli 19. září Baník Sokolov do Prahy, kde se střetne od 10.15 hodin s aktuálně desátým týmem třetiligové tabulky Admirou Praha. Sokolov prozatím vyšel ve třech duelech, které odehrál u soupeřů, bodově naprázdno.

Fortuna ČFL, skupina A, 8. kolo: SK Rakovník – Slavia Karlovy Vary (SO, 10.15).

