„Během týdne nás potrápila lehká viróza, ale hráči budou k utkání připraveni. Navíc se nám pomalu zapojují do tréninkového procesu dlouhodobě zranění hráči,“ dodává závěrem Štěpán.

„Příbram má postavený tým na mladých hráčích, kteří mají svou kvalitu,“ je si vědom trenér Sokolova. „Navíc nám to vyšlo opět na reprezentační pauzu, takže je možné, že posílí některými hráči z A-týmu,“ naráží Štěpán na možné posílení soupeřových řad o druholigového hráče.

Povzbuzeni o cennou výhru nad Domažlicemi vstoupí v sobotu 9. října od 10.15 hodin fotbalisté Baníku Sokolov do 11. kola Fortuna ČFL A. Na svém stadionu budou hostit aktuálně devátý tým třetiligové tabulky 1. FK Příbram B. „Chtěli bychom navázat na výkon z Domažlic,“ poukazuje trenér Sokolova Jiří Štěpán. Bodovat však bude chtít i soupeř z Příbrami.

„Musíme soupeře dobře dostupovat, nenechat mu volné prostory ke kombinaci. Vyhrávat osobní souboje, a jak jsem již řekl, proměnit své šance,“ říká Geňo k taktice, se kterou jeho tým do duelu vstoupí.

„Domažlicím to poslední dobou moc nejde. Po skvělém začátku nyní začaly ztrácet, přesto je řadím k nejlepším týmům v soutěži,“ je si vědom síly soupeře trenér Slavie Karlovy Vary Marián Geňo. Naposledy totiž Chodové prohráli se Sokolovem 1:2.

Další fotbalový svátek čeká hráče karlovarské Slavie ve Fortuna ČFL A. V 11. kole totiž přivítají na dvorském stadionu v neděli 10. října od 10.30 hodin jednoho z hlavních kandidátů na postup do Fortuna:Národní ligy, Jiskru Domažlice.

DO LÁZNÍ DORAZÍ DOMAŽLICE

