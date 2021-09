„Určitě bude chtít organizovat hru Rakovníka, ale věřím, že mu to hodně znepříjemníme,“ dodává kouč.

„Chybět nám bude zraněný Fišer, jinak bychom měli být kompletní,“ říká ke kádru, který bude mít k dispozici. „Uděláme vše pro to, abychom uspěli, i když to bude hodně těžké,“ slibuje za kabinu sokolovského Baníku trenér. V dresu soupeře naskočí i ostřílený legionář Jiří Novotný.

„Disponuje hráči, kteří jsou dobře rychlostně a technicky vybaveni,“ upozorňuje Štěpán. Ale i Sokolov bude chtít uspět. „Budeme sázet na dobrou organizaci hry,“ prozradil Štěpán, co by mohlo Sokolovu přinést velmi důležité body.

„Čeká nás jeden z nejdůležitějších zápasů podzimní části,“ dobře ví sokolovský Jiří Štěpán. „Bude to náročný zápas,“ je si vědom. Rakovník naposledy remizoval s Benešovem 1:1 a pro body zamíří i do města hnědého uhlí. „Rakovník v závěru přestupního termínu posílil svůj kádr,“ připomíná posílení týmu Rakovníka.

Na poslední příčku klesl Baník Sokolov po vysoké porážce 2:8 v 6. kole Fortuna ČFL A s rezervou pražské Slavie. Tu by rádi baníkovci opustili již po víkendovém 7. kole. Na svém stadionu totiž přivítají v sobotu 11. září od 10.15 hodin předposlední SK Rakovník, který má na kontě stejně jako Baník tři body.

