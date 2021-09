FK Baník Sokolov – SK Rakovník 5:2 (4:1). Branky: 8. , 30. a 83. Krlička Daniel, 16. Stockner Marek, 41. Mlika Jiří (PK) – 36. Hradecký Dominik (PK), 47. Na Nbantche Mohamed Kysse Hajezy. Rozhodčí: Ulrich. ŽK: 1:2. Diváci: 232. Sokolov: Štrunc – Hajdo (86. Nutsu), Neudert, Blažek, Kolář – Čermuš (63. Bílek), Řezáč (77. Olah), Kýček, Stöckner (86. Strmiska) – Krlička , Mlika (77. Šulc).

„Výhra může tým nakopnout,“ byl si vědom před bitvou, ve které bylo v sázce pověstných šest bodů. Podařilo se. Baníkovci potěšili své fanoušky v 7. kole Fortuna ČFL A výhrou 5:2, a tím druhým podzimním vítězstvím.

„My jsme měli vstupy do předešlých utkání dobré, ale až teď jsme se dokázali i gólově prosadit,“ pochvaloval si gólové hody svého týmu v úvodu duelu Štěpán. Sokolov slavil první branku již v 8. minutě, kdy se prosadil Daniel Krlička. V 16. minutě přidal druhou trefu Marek Stöckner a povedenou třicetiminutovku zakončil svou druhou trefou v utkání Krlička. „Hodně nás to uklidnilo,“ poukazuje trenér Baníku na třígólový náskok.

Pak se dočkali gólové radosti i hosté, kteří měli výhodu pokutového kopu, který s přehledem proměnili. V závěru prvního dějství si penaltu kopli i hráči Sokolova, jmenovitě Jiří Mlika. „To pro nás bylo hodně důležité. V prvním poločase jsme předvedli nadstandardní výkon,“ upozorňuje Štěpán představení svého výběru.

Po změně stran však brzy Sokolov inkasoval druhou branku, ale to bylo ze strany Rakovníka vše. V závěru utkání zpečetil výhru Baníku hattrickovou střelou Krlička. „Hráče jsem upozorňoval, že i nadále musíme hrát koncentrovaně, ale bohužel jsme hned po změně stran inkasovali, přesto jsme předvedli solidní výkon,“ zdůrazňuje Štěpán. „Jsem strašně rád, že to vyšlo,“ neskrýval nadšení po druhé podzimní výhře a závěrem dodal: „Kluci ukázali, co v nich je, a předvedli velmi dobrý výkon, vítězství bylo zasloužené.“