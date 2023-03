„Pro nás bude každé utkání důležité,“ je si vědom před startem jarní poloviny třetiligové soutěže sokolovský trenér. „Je jedno, jestli to bude první, čtvrtý nebo desátý tým tabulky, my se musíme soustředit na sebe,“ poukazoval Pulpit.

Slavii čeká na úvod jara lídr ČFL, postaví se ji béčko Bohemky

A ví, o čem mluví. Pokud pomýšlí baníkovce na udržení ČFL nesmí se ohlížet na soupeře, a musí sbírat potřebné body. „Musíme předvést poctivý výkon v defenzivě,“ nastínil Pulpit, co bude důležité, aby jeho tým mohl pomýšlet v Plzni na body. Ta navíc bude moci využít případné posily z ligového A-týmu, o to čeká Sokolov náročnější zápas. „Musíme předvést poctivý, bezchybný výkon a vyvarovat se zbytečných chyb,“ prozradil fotbalový recept, který by mohl Baník dovést k hodně cenným bodům.

FK BANÍK SOKOLOV

Brankáři: Pavel Hrabačka (00), Vojtěch Štrunc (98). Obránci: Aboubacar Sidik Toure (01), Lukáš Šulc (00), Mouhamed Lamine Diomande (02), Mykhailo Kabantsov (01), Nynako Bleck (97), Sacha Martinez (98). Záložníci: Lukáš Václavík (01), Auron Vranovci (02), Agostinho Agostinho (99), Daniil Doleček (02), Daniel Krlička (96), Ibrahima Sory Soumah (98), Tomáš Ptáček (01), Tomáš Zázrivec (06), Adam Čížek (04). Útočníci: Martin Debellis, Miroslav Peška (03), Roman Schimmer (06).

Přišli: Bleck, Sory, Martinez (zahraničí), Kabantsov (Viktoria Žižkov), Ptáček (Lomnice), Zázrivec, Schimmer (oba z dorostu).

Odešli: Rybař (Rokycany), Kapolka (Chodová Planá), Strmiska, Majka (oba Německo), Žilák (Rakousko), Kraus (Skalná), Švagr (Hranice u Aše), Dudnyk (Ukrajina), Málek, Řezáč (oba Viktoria Plzeň), Vokáč (Březová).

Trenér: Martin Pulpit, asistent trenéra: Vlastimil Verner mladší, vedoucí: Tomáš Lídl, lékař: Lukáš Galek, trenér brankářů: Jiří Bertelman, fyzioterapeutka: Michaela Vagingerová, předseda klubu: Tomáš Provazník.