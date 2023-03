„Bohužel jsme při odkopu v naší šestnáctce trefili hráče domácích do hlavy, od něho se odrazil míč do naší branky,“ přiblížil Pulpit rozhodující moment západočeského derby, kdy se nechtěně zapsal do střelecké listiny plzeňský mladíček Milan Krůta. I přes prohru byl trenér vesměs s výkonem svých svěřenců spokojený. „I když měli domácí početné zastoupení z ligového A-týmu, tak jsme odvedli velmi dobrý výkon,“ pochvaloval si Pulpit.

Západočeské derby rozhodl kuriózní gól Plzeňáka Krůty

„Více jsem spokojený s prvním poločasem, ve kterém hráči plnili defenzivní pokyny, a i dopředu jsme byli nebezpeční, když jsme si vytvořili dvě, tři šance,“ vracel se sokolovský kormidelník k první polovině duelu sokolovský trenér.

„Ve druhém poločase jsme víceméně plnili defenzivní věci, a už nebyli tak nebezpeční dopředu,“ uznával Pulpit, že po změně stran se jeho výběr zaměřil především na obrannou fázi.

Sokolov tak na úvod jarní části musel skousnout těsnou prohru, a o víkendu ho čeká další výjezd na hřiště soupeřů, když se představí na stadionu pražské Admiry, tedy čtvrtého týmu Fortuna ČFL A.