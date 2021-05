Nutno dodat, že s naprostým přehledem. Vokáč, který získal 7104 hlasů, vyhrál rozdílem několika tříd, když druhý Tomáš Bursík ztratil na vítěze přes čtyři tisíce hlasů. Jako bonus pak slávistický sympaťák mohl slavit i triumf v celém Karlovarském kraji, kde porazil jak nejpopulárnějšího hráče Sokolovska Jiřího Procházku, který posbíral 1879 hlasů, tak i nejpopulárnějšího hráče Chebska Michala Drahoráda, který nasbíral 1702 hlasů.

V unikátní soutěži Deníku o nejpopulárnějšího fotbalistu okresu zvítězil záložník karlovarské Slavie Rostislav Vokáč.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

V soutěži Deníku jste se stal nejen nejpopulárnějším hráčem Karlovarska, ale také Karlovarského kraje, co to pro vás znamená?

Velmi mě to potěšilo, jsem rád a je to určitě další motivace do budoucna, být ještě lepší.

Bylo to pro vás překvapení v takové elitní fotbalové sestavě?

Překvapení bylo se vůbec v takové sestavě objevit, třešničkou na dortu pak bylo tuto anketu ovládnout. Zároveň bych tímto chtěl poděkovat všem, co si dali tu práci a hlasovali. Největší zásluhu na tomto vítězství má můj taťka, který de facto nepřetržitě rozesílal všem svým známým pokyny, pro koho že mají hlasovat. Díky, táto!

Trochu odbočme, máte za sebou strastiplnou sezonu, která podle očekávání nakonec byla předčasně ukončena, i přesto, věřil jste, že by se soutěže mohly dohrát, nebo jste byl již skeptický?

Do poslední chvíle jsem věřil v restart, připravovali jsme se na něj. Bohužel se tak nestalo a celá příprava přišla ve finále vniveč.

Určitě to zamrzí, navíc když jste měli sezonu dobře rozjetou…

Souhlasím. Sezonu jsme měli velmi dobře rozjetou, o to víc mrzí její ukončení.

Na druhou stranu, alespoň můžete trénovat , jak je to pro vás důležité?

Tréninky jsou jedna věc, což kvituji, ale na druhou stranu, všichni už chceme hrát, nikoho nebaví jen trénovat. K čemu je takové trénování, když ho nemáte kde zúročit.

Podruhé tak budete absolvovat mezi soutěžními ročníky dlouhou vynucenou pauzu. Jak tedy pro vás bude náročné udržet potřebnou motivaci pro další sezonu?

Pro nás všechny jsou motivací soutěžní zápasy, takže se budeme chtít co nejlépe připravit a v dalším ročníku si vést minimálně tak dobře jako na začátku toho nedohraného.