Martine, derby jste načali nejlépe, jak jste mohli, když jste se v úvodu ujali vedení, a tím soupeře zaskočili…

Vstup do zápasu byl z naší strany výborný (úsměv). Chtěli jsme na soupeře tlačit od první minuty, to se nám povedlo a díky tomu jsme dokázali vstřelit branku již ve 3. minutě, což nám hodně pomohlo a dodalo nám to sebevědomí a trochu klidu.

Sokolov však dokázal srovnat, ale vy jste si vedení vzali rychle zpět…

Sokolov vyrovnal z penalty, a rázem jsme byli malinko otřesení. Naštěstí jsme to dokázali hlavně v hlavách ustát, naše hra se nezměnila a neupustili jsme od toho, co jsme chtěli hrát. To se nám o pár minut později vrátilo a znovu jsme se dostali do vedení díky skvěle proměněné penaltě Venci Vylety. Byl to důležitý moment, protože po poločase musel hru otevřít Sokolov.

Po obrátce stran jste vstřelili během čtyř minut další dvě branky, což soupeře definitivně zlomilo…

Věděli jsme, že Sokolov bude muset začít hrát více aktivněji a bude se muset tlačit dopředu. Díky tomu vznikalo mnohem více prostoru v jejich obranné fázi, čehož jsme dokázali využít,a vstřelili jsme dvě branky rychle po sobě a to soupeře zlomilo. Za stavu 4:1 už bylo v podstatě rozhodnuto a i díky tomu jsme si mohli závěr naplno užít.

Na své si zcela jistě přišli i fanoušci obou klubů…

Věříme, že se diváci nenudili a bylo se na co dívat. Kromě mnoha soubojů a emocí byla k vidění i spousta pohledných akcí a za takového stavu si už hráči dovolí daleko více než při boji o body do poslední minuty.

Vítězná tečka na závěr sezony určitě potěšila, navíc když šlo o derby…

Výhra byla pro nás důležitá. Za prvé jsme vyhráli derby, což je o to hezčí, a za druhé jsme po několika zápasech dokázali naplno bodovat. V předchozích zápasech jsme i po dobrých výkonech přicházeli o body hlavně v závěrech utkání a to hráče lehce sráží. Jsme moc rádi, že jsme derby zvládli a zároveň si připsali důležité tři body hlavně z hlediska psychiky a sebevědomí. Sezonu jsme zakončili vítězně a můžeme odcházet se vztyčenou hlavou.

Podporu jste měli po celou sezonu také ve vašem fanklubu…

Naši fanoušci si zaslouží smeknout klobouk, a to za celou sezonu. Na derby přišlo opravdu hodně lidí, a zejména náš kotel vytvořil atmosféru, ve které je radost hrát, a jen tak na to nezapomeneme. Všem patří obrovský dík a těší nás, že jsme se mohli odvděčit vítězstvím v posledním zápase. Snad se všichni bavili a užili si to stejně jako my na hřišti, těšíme se na podobné okamžiky i v příští třetiligové sezoně a snad bude chodit více a více fanoušků.