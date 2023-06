/FORTUNA ČFL/ Hodně nepovedenou sezonu ve Fortuna ČFL zakončili fotbalisté Sokolova jedenadvacátou prohrou, když si připsali na účet hořké loučení s ČFL, když nestačili na rezervu pražské Dukly, které podlehli 2:4.

Sokolov – Dukla Praha B 2:4 (0:1). | Foto: Vlaďka Štychová

„Do posledního utkání sezony jsme vstupovali s jasným cílem, vyhrát a důstojně se rozloučit s diváky a celou sezonou,“ připomněl předzápasový cíl sokolovské kabiny záložník Tomáš Ptáček. Jenže do duelu lépe vstoupil výběr z Prahy, který se ujal po brance Adama Zapletala v 9. minutě vedení. „Bohužel jsme brzo dostali branku. Po zbytek prvního poločasu jsme si vytvořili nějaké šance, ale skórovat jsme nedokázali,“ litoval zahozených šancí Ptáček.

FOTO, VIDEO: Derby v Ostrově? Vyhrocený zápas, dvanáct karet a korunovace mistra

To po změně stran naskočil na hřiště jiný Baník, a to se promítlo i do skóre. V 61. minutě totiž dokázal srovnat kapitán Sokolova Daniel Krlička a v 67. minutě zařídil Sokolovu vedení obránce Lukáš Šulc. „Druhý poločas byl z naší strany lepší, dokázali jsme své šance proměnit,“ pochvaloval si obrat Ptáček. Jenže poté dojeli baníkovci na své chyby, a rezerva pražské Dukly, z toho vytěžila tři branky.

Zdroj: tvcom.cz

„Po našich hloupých chybách jsme Duklu opět pustili do vedení, které se nám nepodařilo zvrátit,“ zklamaně povídal sokolovský záložník. Sokolov si představoval loučení zcela jinak, proto zavládlo v kabině po skončení duelu velké zklamání. „Celkově to z naší strany nebyl dobrý zápas, nebylo to, co by si naši fanoušci zasloužili,“ doplnil Ptáček.

Sokolov – Dukla Praha B 2:4 (0:1). Branky: 61. Krlička Daniel, 67. Šulc Lukáš – 9. a 88. Zapletal Adam, 76. Krenciv Nikolas (PK), 76. Mikeš Filip. Rozhodčí: Doubrava. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Sokolov: Hrabačka – Bleck (88. Čížek), Toure, Kabantsov, Šulc – Sory, Krlička, Júnior (79. Ptáček) – Václavík (65. Zázrivec), Doleček, Panic (46. Schimmer).