„Tento zápas jsme si však prohráli úplně sami, protože jsme rozhodující branku dostali jen dvě minuty poté, co jsme dokázali vyrovnat. To je zkrátka trestuhodné. Musíme to však hodit za hlavu a připravit se na další zápas, který nás čeká v Českých Budějovicích,“ doplnil mladý Baníkovec.

Baník Sokolov - Povltavská FA 2:3

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:1. Branky: 42. Peška, 84. Debellis – 8. Rudavskyj, 79. Bagou, 86. Novák. Rozhodčí: Hodek – Kastl, Melničuk. ŽK: 3:1 (21. Peška, 22. Toure, 90. Václavík – 27. Rudavskyj). Diváci: 210. Sestava Sokolova: Hrabačka – Žilák, Toure, Dudnyk, Rybař, Krlička, Šulc (75. Čížek), Vokáč (80. Málek), Kapolka (61. Majka), Debellis, Peška (80. Václavík). Trenér: Miloslav Janovský.

