„Já, když jsem začínal, tak to snad ještě byli Buldoci Karlovy Vary,“ vrací se zpět k fotbalovým začátkům Pavel Maňák. „Prakticky jsem začal s fotbalem ve čtyřech letech, když mě trénoval pan Matějka,“ vzpomíná na svého prvního trenéra.

Pavle, už v raném věku bylo vidět, že jste velmi dobře technicky vybavený hráč, který se rád s míčem pomazlí a k tomu má rád góly…

Já jsem na hřišti ve Dvorech trávil veškerý svůj volný čas, takže míč byl můj nejlepší kamarád, který mě vždy doprovázel, když jsem si chodil zakopat, asi proto ho mám tak rád. Co se týče gólů, tak ty musí mít rád každý, vždyť kvůli tomu se to hraje. Mně však bylo častokrát vyčítáno, že nezakončuji tak často, jak bych asi měl, ale když já to mám rád, jak se říká, až do kuchyně (smích).

Do zahraničí zamíří z karlovarské Slavie Pavel Maňák, který nově bude působit v německém SV Poppenreuth e. V.Zdroj: Daniel Seifert

Během mládežnické kariéry jste si odskočil na chvilku do sokolovského Baníku, což pro vás určitě byla nová zkušenost?

Je to tak. Do Baníku jsem si odskočil kvůli tomu, že tamní výběr ročníku 98 byl v té době na vysoké úrovni. Byla to pro mě změna v intenzitě tréninků a kvalitě spoluhráčů, ale na druhou stranu jsem se s většinou kluků, co tam hráli, znal z výběrů, takže o to to pro mě bylo lehčí. Navíc tam byl v té době můj nejlepší kamarád Jakub Lattisch, takže adaptace byla snadnější.

Nakonec jste se navrátil zpět do Karlových Varů…

Mně se prakticky po návratu do Varů obrátilo všechno o sto osmdesát stupňů, když mi trenér Karel Tichota dal možnost porvat se o místo v áčku. Pro kluka, který chodil každý domácí zápas podávat balony a říkal si, jak by si taky jednou chtěl zahrát za karlovarský A-tým, to bylo něco skvělého, byl jsem moc šťastný.

Šanci jste dokonale využil, ale nebyl to pro vás velký skok?

Vždycky byla důležitá dobrá parta v kabině a tu my měli a máme, a to vám po fotbalové stránce vždy pomůže. Určitě to byl velký skok z toho dětského fotbalu mezi chlapy, ale spíš to pro mě byla motivace vyrovnat se jim a ukázat, že nechci být jen do počtu.

Měl jste prakticky kolem sebe ostřílené fotbalisty, některé i s ligovými zkušenostmi, na které si rád vzpomenete?

Rozhodně jich nebylo málo. První, který mi vystřelí v hlavě, jelikož máme takový podobný fotbalový příběh, je odchovanec Honza Staněk, dále pak Martin Psohlavec, Marián Geňo,Tomáš Oslovič, Zbynďa Vondráček, Kuba Dvořák, Ludvík Tůma a nesmí chybět František Dřížďal, Liga mistrů je jen jedna.

Ve Slavii jste si zažil pád, ale také velký návrat…

Pro mě byl velký pád, když áčko sestoupilo z ČFL do divize. O to šťastnější jsem pak byl, když se to podařilo vykopat zpátky a já jsem toho mohl být součástí jako hráč, to bylo neskutečné. ČFL se vrátila do města, kam podle mě patří.

Nakonec jste se rozhodl změnit dres, co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?

Pro mě jsou priority v současné době trochu jinde. V současné době mě zajímá naše malá, to je pro mě nejdůležitější. Jelikož je pro mě rodina na prvním místě, tak jsem se rozhodl zkusit štěstí v Německu.

Určitě jste pomýšlel na to, že byste se mohl profesionálně živit fotbalem?

Samozřejmě že by bylo ideální zabezpečit rodinu fotbalem, ale karty jsou rozdané jinak, tak se snažím s nimi hrát.

Německo je však trnem v oku nejednomu klubu a trenéru z příhraničí, jelikož přicházejí o kvalitní hráče…

Já bych byl taky naštvaný, být trenér a odejít mi kvalitní hráč, ale nedokážu asi odpovědět, nikdy jsem se o tuhle problematiku nezajímal.

Prakticky tak půjde o vaše první zahraniční angažmá..

Těším se až to tam celé poznám, jak se ten fotbal v Německu dělá a jak se k němu přistupuje.

Může být pro vás výhodou, že vesměs v novém působišti hrají především Češi?

Samozřejmě že je to výhoda, když tam budu mít kolem sebe český kluky, kteří už tam nějakou dobu působí, takže už vědí více, co a jak. Navíc jsou tam kluci, se kterými jsme si velmi blízcí, a o to je to pro mě jednodušší.

Budete i nadále sledovat jak se Slavii daří?

Určitě budu sledovat Slavii, mám tam totiž hodně kamarádů a také na zápasy si najdu cestu vždycky.