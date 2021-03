„My jsme tomuto utkání nepřikládali velkou váhu, jelikož šlo o náš první zápas na trávě, a také jsme dali šanci hráčům, kteří se s námi připravují,“ vysvětloval trenér Slavie Marián Geňo.

První poločas vyzněl jednoznačně ve prospěch rezervy Viktorie, která svou převahu vyjádřila i brankově, když v rozmezí dvou minut se do statistik zapsali Kovařík a Kronus. „První poločas jsme odehráli pod permanentním tlakem domácích, kteří si vytvořili několik šancí, při nichž nás podržel brankář Bláha. Nedařilo se nám podržet balon a stav 0:2 byl pro nás po prvním poločase, v uvozovkách, dobrý,“ ohlédl se za první polovinou duelu Geňo.

To po změně stran už to bylo v podání Slavie podstatně lepší. „Zlepšili jsme pohyb a soupeře již nepouštěli do tolika šancí. My jsme vstřelili branku z pokutového kopu po faulu na Maňáka, který proměnil Kader Touré,“ přiblížil dění ve druhém poločase Geňo. O branku se zasloužil hráč z Pobřeží slonoviny, který je v Karlových Varech na zkoušce.

„Samozřejmě pro nás je výsledek 1:2 dobrý, ale určitě neodpovídal průběhu zápasu, když navíc v 90. minutě ještě chytil pokutový kop brankář Jiří Chára,“ dodal k utkání na plzeňském pažitu Geňo.

FC Viktoria Plzeň B – FC Slavia Karlovy Vary 2:1 (2:0). Branky: 27. Kovařík, 29. Kronus – 70. Kader Touré (PK).

FC Viktoria Plzeň B: Sváček – Koželuh (62. Kodýdek), Hranáč, Halász (46. Fišer), Hybš (62. Kolerus) – Petr (62. Václavík), Pešek (62. Řezáč), Gaszczyk (62. Šoul) – Kronus (62. Štursa), Jedlička, Kovařík (62. Oravec)

FC Slavia Karlovy Vary: Bláha (46. Chára) – Brabec, Pěkný (46. Dubnička), Chomát, Shorný (60. Kylik) – Prágr, Gondzsala (46. Stařík), Touré, Farid (46. Maňák), Vokáč (46. Hudec), Zrebňák (60. Mašata).