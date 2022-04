„Vítězství nad Rakovníkem je pro nás skvělé, nerodilo se ovšem vůbec jednoduše. Soupeř byl celý zápas zalezlý a my museli útočit do plné obrany,“ přiznával pilíř zadních řad Sokolova Daniel Krlička, že to neměli se soupeřem vůbec jednoduché.

OBRAZEM: Chodov zazdil hattrickem Machala, Hroznětín urval cenný bod

Právě on se stal hrdinou zápasu, když se zasloužil o dvě trefy svého týmu. „Pomohla nám také penalta, po které jsme si výsledek utkání už pohlídali,“ řekl ke své první trefě, která nasměrovala Sokolov k důležitému vítězství. V závěru pak přidal Krlička druhou branku, čím stvrdil tříbodový transport na západ Čech. „Asi mi tento soupeř sedí svým herním stylem nejvíce, jinak nevím, čím jiným by to mohlo být,“ narážel na svou úspěšnou bilanci, když na podzim soupeři nastřílel hattrick, tentokrát to byly góly dva.

„Je mi ale upřímně jedno, kdo dává branky. Hlavní je, že se nám daří jako týmu a sbíráme teď pravidelně body,“ pochvaloval si bodové zisky v jarní části soutěže.

Navíc Sokolov odskočil soupeři také v třetiligové tabulce. „Odskočili jsme Rakovníku na další tři body, ale tím pro nás nic nekončí. Dost zápasů je stále před námi a my chceme bodovat v každém z nich,“ poukazuje, že záchranná mise v České fotbalové lize v podání sokolovského Baníku není ještě u konce.

Tentokrát navíc ušetřil i svou peněženku oproti podzimnímu hattricku, který Rakovníku nastřílel. „Co se týče pěti branek, tak mě to stát nic nebude,“ prozradil Krlička a závěrem dodal s úsměvem: „Kdybych přidal další hattrick, tak ano, ale za dva góly nic.“