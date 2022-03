KANONÝR DENÍKU: Staško děsil brankáře na Karlovarsku. Má rád Coca colu a Ronalda

„Na zápas s Hostouní se těšíme. Bude to po delší pauze první soutěžní zápas a budeme se snažit udělat maximum, abychom si připsali tři body do tabulky,“ přeje si navázat na vítěznou vlnu ze zimní přípravy i v jarní části třetiligové soutěže útočník Karlových Varů Martin Debellis.

Kolotoč ČFL se roztáčí. Baník Sokolov se představí na Motorletu

Sám ale ví, že to nebudou mít slávisté na půdě soupeře vůbec jednoduché. „Mário je určitě velká posila a hráč, na kterého si musíme dát pozor,“ upozorňuje na největší posilu Hostouně, která zlanařila do svých služeb exligistu Mária Ličku. „Musíme se soustředit hlavně sami na sebe a hrát to, co chceme my, to je náš hlavní úkol,“ podotkl Debellis.

FOTBALOVÝ KVÍZ: Jsi správný fanoušek karlovarské Slavie?

„Chceme vstoupit do jarní části bodovým ziskem, nejlépe pak tříbodovým,“ přeje si závěrem výhru v jarní premiéře.