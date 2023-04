/KRAJSKÉ DERBY/ Od startu jarní části Fortuna ČFL mají fotbalisté Baníku Sokolov v třetiligové soutěži o zábavu postaráno. Poslední tým tabulky totiž usiluje pod taktovkou zkušeného trenéra Martin Pulpita o záchranu v soutěži. O víkendu přihodili baníkovci na své třetiligové konto důležitou výhru nad Přešticemi, které udolali 1:0, čímž vykřesali naději na udržení v soutěži.

Sokolov porazil v třetiligovém derby karlovarskou Slavii 3:1. | Foto: Daniel Seifert

„V naší situaci je pro nás každá výhra důležitá, abychom se udrželi ve hře o záchranu,“ neskrýval radost po cenné výhře kapitán Sokolova Dan Krlička. Právě výhra nad nováčkem soutěže navrátila sokolovský výběr zpět do hry o záchranu v ČFL. „Jak jsem říkal, pro nás je každý zápas důležitý. Musíme toho urvat do konce sezóny co nejvíce,“ upozorňoval Krlička, že jeho tým čeká v závěru jarní části pořádná šichta.

Teď má před sebou Sokolov vypjaté derby s karlovarskou Slávií, ve kterém se, ale všechny předchozí výsledky mažou. „S tím souhlasím. Derby je specifické utkání, kde nehraje roli vůbec nic z průběhu sezóny,“ poukazoval šéf sokolovské kabiny. Oba týmy tak mají o motivaci postaráno. Do derby však bude vstupovat z pozice favorita Slavia, která se v případě výhry notně přiblíží záchraně v ČFL.

„Možná z tabulkové pozice, ale jak začne zápas, vše se maže a začíná se za stavu 0:0,“ narážel Krlička na lepší postavení soupeře v třetiligové tabulce. Na podzim ovládl první derby o vládce Karlovarského kraje právě Sokolov, který potěšil své fanoušky výhrou 3:1. Na toto vítězství by chtěli baníkovci navázat i v lázeňském městě.

„Jednoznačně,“ neskrýval přání uspět i ve druhém derby Krlička. Poslední tým tabulky se však bude muset popasovat především s umělou trávou, na které se derby odehraje. „Máme týden na to se připravit na umělý povrch. Klíčem k vítězství bude první vstřelený gól a naše soubojové chování,“ přemítal sokolovský kapitán nad tím, co by mohlo derby rozhodnout. Na drahovický stadion však nemají v Sokolově dobré vzpomínky, když naposledy v lázeňském městě potupnou prohru 1:5, proto budou spoléhat baníkovci na podporu fanoušků.

„Vždy se hraje lépe, pokud na stadionu máte své fanoušky. Doufám, že jich přijde co nejvíc a vytvoří skvělou atmosféru pro obě mužstva,“ přeje si hojnou návštěvu Krlička. A jaký výsledek kapitán Baníku očekává? „Doufám v naše vítězství,“ dodal závěrem.

Jak dopadla předchozí třetiligová derby?

FK Baník Sokolov – FC Slavia Karlovy Vary 1:1 (1:1). Branky: 30. Martinec Dan – 36. Vyleta Václav (PK). Rozhodčí: Švagr. ŽK: 3:2. Diváci: 890. FK Baník Sokolov: Štrunc – Hajdo, Neudert, Blažek, Kolář – Šulc (65. Řezáč), Krlička (65. Majka), Čermuš, Stöckner – Mlika, Martinec (88. Bílek). FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Pěkný, Vyleta, Shorný, Skala – Prágr (73. Mandula), Vokáč, Toure, Dubnička – Červený (88. Farid), Debellis (82. Mašata).

FC Slavia Karlovy Vary – FK Baník Sokolov 5:1 (2:1). Branky: 4. Kolařík Ondřej, 31. Vyleta Václav (PK), 58. a 62. Debellis Martin, 6 93. Mašata Jan – 27. Popovič Roman (PK). Rozhodčí: Duda. ŽK: 5:4. Diváci: 600. FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Vyleta (54. Stařík), Pěkný, Tůma (72. Geňo), Dubnička – Kolařík, Touré, Skala, Krčma, Prágr (82. Gabriel) – Debellis (82. Mašata). FK Baník Sokolov: Hrabačka – Blažek, Neudert, Strmiska, Šulc (59. Václavík) – Majka (83. Ferko), Hajdo (65. Řezáč), Vokáč – Čermuš (65. Peška), Popovič (59. Kolář), Martinec.

FK Baník Sokolov – FC Slavia Karlovy Vary 3:1 (1:1). Branky: 39. Krlička Daniel, 47. Vokáč Rostislav, 94. Peška Miroslav – 2. Červený Jaroslav. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (69. Ludvík Tůma). Diváci: 720. FK Baník Sokolov: Hrabačka – Šulc, Toure, Dudnyk, Václavík (46. Diamonde) – Krlička, Řezáč, Vokáč (88. Stehlík), Vranovci – Agostinho (71. Peška), Majka (82. Kapolka). FC Slavia Karlovy Vary: Vaněček – Skala, Tůma, Pěkný, Dubnička – Matoušek (80. Gabriel), Alozie, Toure, Prágr – Horník (53. Mašata), Červený.