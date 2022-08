Králem krajských kanonýrů se stal Fojtík, útočný hrot Baníku

„Příprava byla dostatečná, věřím, že budeme dobře připraveni. Vše proběhlo tak, jak jsme si předsevzali,“ pochvaloval si nasazení hráčů v neoblíbeném letním drilu. Navíc prošel tým během přestávky několika změnami. Kolařík zamířil do Mostu, Debellis do Sokolova, Hudec do Toužimi a brankářská jednička Slavie Chára do Táborska. Naopak do týmu přišel z Ostrova brankář Vaněček.

„Pár hráčů odešlo, jiní přijdou. Zkrátka takový běžný koloběh. Jádro týmu zůstává pohromadě, kabina funguje, není důvod nic zásadního měnit,“ poukazoval Geňo. Do nové sezony budou sešívaní vstupovat se skromnými cíli.

„Soutěž je opravdu hodně vyrovnaná. Takže konkrétní umístění se říct nedá. Budeme chtít získat body v každém zápase, minulá sezóna ukázala, že pokud podáme maximální výkon, tak se nemusíme bát ani těch nejlepších mužstev. Důležité je, aby nám zůstali zdraví stěžejní hráči,“ uzavřel Geňo.

FC Slavia Karlovy Vary

Brankáři: Dominik Vaněček (97), Jan Gembický (02), Robin Zachariáš (06). Obránci: Martin Pěkný (95), Václav Vyleta (99), Ludvík Tůma (93), Pavel Stařík (03), Benjamin Knop (02), Ruslan Klopotovskyy (03). Záložníci: Jiří Prágr (98), Štěpán Dubnička (99), Jakub Gabriel (02), Yaya Touré (01), Zdeněk Skala (98), Štěpán Černý (03), Roman Krčma (01). Útočníci: Sebastian Horník (03), Jaroslav Červený (95), Jan Mašata (00).

Přišli: Vaněček Dominik (FK Ostrov).

Odešli: Kolařík (FK Baník Most–Souš), Chára (FK MAS Táborsko), Debellis (FK Baník Sokolov), Hudec Josef (SK Toužim), Farid (FK Nejdek).

Trenér: Marián Geňo, asistenti trenéra: Martin Bulíček, Martin Psohlavec, fyzioterapeut a masér: Lucie Tothová, předseda klubu: Stanislav Štípek.