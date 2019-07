Domácí ještě dostali možnost zahrávat přímý kop a využili ji dokonale. Hostující obrana zaspala, a tak si míč na zadní tyči po centru Březiny našel Oploštil a uštědřil hostům tvrdý gólový knock-out. „Bylo to i naší hloupostí. Stav 1:1 bych bral. Mně se to samozřejmě těžko hodnotí, když dostaneme gól v 93. minutě,“ hledal slova trenér Sokolova František Šturma.

První půli jeho svěřenci prohráli 1:0, když inkasovali již v 9. minutě zápasu z pokutového kopu. „První poločas jsme prohospodařili, soupeř byl lepší,“ uznal Šturma.

O přestávce tak provedl v sestavě dvě změny, na hřiště putoval Šmehyl a Selnar. „Oživilo se to, přinesli nám kvalitu,“ mohl být spokojen kouč Baníku. A byl to právě Jakub Selnar, který v 55. minutě srovnal stav. Druhý gól ale Západočeši nepřidali, přestože hráli již od 50. minuty prakticky do konce zápasu v početní výhodě. „Bohužel jsme nebyli schopni dát během čtyřiceti minut, kdy jsme hráli v přečíslení, druhou branku,“ litoval František Šturma.

Nakonec přišel krutý trest. „Potvrdilo se heslo nedáš – dostaneš, kdy dal ze standardy soupeř vítěznou branku,“ konstatoval zklamaný sokolovský lodivod.

Trenér Viktorie Žižkov Zdeněk Hašek pochopitelně superlativy na adresu svého týmu nešetřil. „Já bych vyzdvihl než herní projev, tak morálku a styl, jakým jsme šli minimálně pro bod. To je super, ale jinak máme o našem výkonu jinou představu, v Pardubicích jsme odehráli lepší utkání. Pro nás ale dneska zlaté tři body,“ řekl po utkání.

Sokolovští fotbalisté tak mají po dvou odehraných kolech Fortuna:národní ligy v tabulce jeden bod a v sobotu je čeká další velmi kvalitní soupeř. Do Sokolova zavítá jeden z nejslavnějších klubů naší historie a také jeden z hlavních aspirantů na postup – Zbrojovka Brno.