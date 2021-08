Březová podruhé v řadě za sebou narazí ve druhém kole pohárových bitev na ligový FC Hradec Králové. „Loňský zápas s Hradcem jsme neodehráli kvůli pandemii koronaviru, sice byla udělena výjimka, ale týmy si musely udělat PCR testy,“ vrací se zpět v čase trenér Březové Petr Peterka.

Právě nařízené PCR testy by řádně zacloumaly březovskou pokladnou, kluby si je totiž musely samy zaplatit, a proto Březová do druhého kola nenastoupila a do další fáze postoupil bez boje Hradec Králové. Teď mají před sebou hráči Březové reparát.

„My zůstaneme při zemi, i když je to pro nás fotbalový svátek,“ krotí euforii po losu Peterka. „Samozřejmě se budeme chtít prezentovat co nejlepším výkonem a hlavně si chceme zápas užít, jelikož kdy se nám zase poštěstí zahrát si proti ligovému soupeři,“ má jasno trenér Březové.

Sokolov se střetl s Bohemians na svém hřišti v rámci II. ligy v roce 2009, kdy prohrál 1:2. Na utkání si našlo cestu 2860 diváků.Zdroj: Daniel SeifertNa ligového soupeře narazí i Baník Sokolov, ten se střetne s Bohemians Praha. „Super,“ pochvaloval si los trenér Sokolova Jiří Štěpán. „Určitě to bude velký svátek nejen pro hráče, ale také diváky,“ přemítá. Cíl má jeho družina jasně daný.

„Tento zápas si chceme především užít, bude to taková odměna,“ poukazuje Štěpán. O motivaci tak nebudou mít baníkovci žádnou nouzi. „Takovýto soupeř vás vždy vyhecuje k dobrým výkonům,“ míní trenér Baníku.

„Chtěli bychom být Bohemians rovnocenným soupeřem a prezentovat se dobrým výkonem. Doufáme, že nás přijdou podpořit i fanoušci v hojném počtu,“ přeje si závěrem Štěpán.