„Když to shrnu, tak jsme se nechali vybrejkovat,“ zklamaně dodává Geňo k důležitému utkání, ve kterém Slavia vyšla bodově naprázdno.

„Poté jsme roztáhli hřiště a soupeř hrozil z brejků, toho jsme se chtěli vyvarovat, upozorňovali jsme na to ještě o půli,“ upozorňuje trenér Slavie. A právě toho dokázal Rakovník gólově využít, když během závěrečné dvacetiminutovky vstřelil dvě branky, na které Slavie už nenašla gólovou odpověď.

„Vytvořili jsme si šance a místo toho, abychom soupeře dorazili, jsme inkasovali z brejku,“ narážel Geňo na vyrovnání v 56. minutě, kdy se podruhé prosadil rakovnický Jan Červený. A pro sešívané bylo ještě hůře. „Kluky to úplně rozhodilo,“ přiznává Geňo.

Domácím zařídil vedení již v 6. minutě Jan Červený, hosté z Karlovarského kraje však brankově odpověděli ve 21. minutě vyrovnávací trefou Ludvíka Tůmy a ve 36. minutě pak Rakovník poslal hosty do vedení po vlastní brance. „I do druhé půle jsme měli dobrý vstup,“ poukazoval karlovarský trenér.

