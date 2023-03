/FOTBAL/ Fotbalisté Baníku Sokolov se dočkali o víkendu premiérových bodů v jarní části Fortuna ČFL A, byly celkem tři. Svěřenci sokolovského trenéra Martina Pulpita při domácí premiéře ve druhé části třetiligové soutěže porazili favorizovaný Vltavín 1:0.

FK Baník Sokolov – Loko Vltavín 1:0 (1:0) | Video: Daniel Seifert

„Důležitá výhra,“ chválil si po utkání sokolovský trenér Martin Pulpit. „Neměli jsme kam couvnout, museli jsme to uválčit za každou cenu,“ říkal bez výmluv, s jakým cílem jeho tým do duelu nastupoval. A do důležitého utkání naskočil sokolovský výběr velmi dobře. Byl aktivní a v některých pasážích svého soupeře přehrával, z čehož vytěžil nastřelenou tyč, kterou nastřelil po pohledné kombinaci Vranovci.

Nakonec se Baník přeci jen radoval nejen z první jarní branky, ale také vedoucího gólu, když ve 44. minutě využil zaváhání vltavínské obrany po nákopu Kabantsova Daniil Doleček, který následně proměnil svůj samostatný únik ve vedoucí branku Sokolova. To hosté toho moc v prvním poločase nepřevedli, když se k ohrožení sokolovské svatyně dostávali jen minimálně.

„Škoda, že střela Vranovciho skončila pouze na tyči, do druhého poločasu bychom šli za stavu 2:0 klidnější,“ zasnil se Pulpit. I když se jeho výběr prezentoval dobrým výkonem, především v první části utkání, přeci jen nebyl zkušený kouč spokojen. „Útočníci nevyužívali toho, že obrana soupeře hrála vysoko, místo toho si chodili pro míče hodně do hloubky hřiště,“ poukazoval sokolovský kormidelník, co ho několikrát rozlítilo.

I po změně stran nabuzený Sokolov Vltavín několikrát pořádně postrašil. Postupně však přebírali taktovku utkání hráči Vltavínu, kteří si v závěru vypracovali dvě gólové příležitosti. „V závěru nás Vltavín hodně zlobil,“ přiznával Pulpit. „Vytvořil si dvě šance, kdyby jednu využil, asi by směřoval duel k remíze, navíc se opět ukázalo, že hráčům chyběli v závěru sílu,“ narážel kouč na slabou zimní přípravu, kterou baníkovci absolvovali.

I přesto měl na konci utkání úsměv na tváři. „Jsem rád, že jsme to zvládli a zápas dovedli do vítězného konce,“ neskrýval radost. „Doufám, že výhra týmu pomůže,“ věří, že se výhra odrazí do dalších zápasů i na náladě v kabině. Sokolov tak dosáhl na první body, k tomu přihodil jako bonus čisté konto, ale kdo by čekal nějakou euforii, pletl by se. „Já už jsem myšlenkami ve Štěchovicích,“ narážel závěrem Pulpit na další důležité utkání, které má jeho výběr před sebou.

FK Baník Sokolov – Loko Vltavín 1:0 (1:0). Branka: 44. Doleček. Rozhodčí: Míč – Nedvěd, Krupka. ŽK: 3:3. Diváci: 350. Sokolov: Hrabačka – Šulc, Kabantsov, Toure, Nyanko – Soumah, Krlička, Ainca (85. Kraclík), Vranovci (85. Čížek) – Doleček (72. Peška), Debellis (66. Václavík).