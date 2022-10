Hodně napilno měli fotbalisté karlovarské Slavie v 9. kole Fortuna ČFL, když ke šlágru kola zamířila do lázeňského města pražská Admira. Ta si nakonec po zásluze odvezla tři body za vítězství 2:0.

Skóre duelu otevřeli na drahovické umělce hosté, když poprvé pohnul ukazatelem skóre úspěšný střelec Ondřej Herc. „První gól jsme inkasovali po pěkné kombinaci soupeře,“ uznával karlovarský trenér Marián Geňo, že gólová akce v podání soupeře lahodila očím diváků.

Zdroj: tvcom.cz

Jenže pro sešívané bylo ještě hůře, to Admira udeřila v závěru prvního poločasu, přesněji ve 45. minutě, kdy se do statistik zapsal parádní trefou z hranice šestnáctky Štěpán Zahálka, druhý nejlepší střelec třetiligové soutěže.

„Druhý gól minutu před koncem poločasu zřejmě zápas rozhodl,“ přemítal Geňo nad rozhodujícím momentem duelu.

„Druhý poločas jsme zlepšili soubojové chování, zkoušeli různě přeskupit pozice hráčů, ale Admira hrála, co potřebovala, a do šancí nás vlastně nepustila,“ zklamaně procedil mezi zuby karlovarský kouč. „Soupeř byl velmi dobře organizovaný, ukázal, proč je momentálně na prvním místě. Přesto jsem čekal, že jim to znepříjemníme víc,“ dodal k druhé domácí porážce Geňo.

Slavia Karlovy Vary – Admira Praha 0:2 (0:2). Branky: 15. Herc Ondřej, 45. Zahálka Štěpán. Rozhodčí: Duda. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Karlovy Vary: Vaněček – Dubnička, Pěkný, Skala, Prágr – Alozie, Toure, Matoušek, Horník – Červený, Mašata (74. Geňo).

Klokani nad síly Baníku

Se dvěma výhrami v zádech zamířili fotbalisté sokolovského Baníku do Uhříněvsi, kde na ně čekala rezerva pražských Bohemians. Tentokrát se k nim však odklonila fotbalová štěstěna zády, když si baníkovci odvezli porážku 1:4.

Už samotný vstup do zápasu měli klokani, když se poprvé měnil ukazatel skóre v 7. minutě, to si přesně seřídil mířidla Darek Farkaš. A pro barvy Sokolova bylo během prvního poločasu ještě hůře.

Zdroj: tvcom.cz

Na dvoubrankový rozdíl navýšil ve 20. minutě Vojtěch Novák, který si brankovou radost zopakoval i ve 32. minutě. Sokolov se dočkal kontaktní branky až po změně stran, kdy pokutový kop proměnil Júnior Ainca.

Domácí však neponechali nic náhodě a v 72. minutě zpečetili v podobě čtvrté branky své vítězství, když k tomu napomohl hattrickovou střelou Vojtěch Novák.

"Byl to zápas dvou rozdílných poločasů, kdy jsme v prvním poločase nebyli schopni konkurovat kvalitě soupeře. Druhý poločas už byl něčem jiném, dokázali jsme hru vyrovnat. Mrzí nás ztráta tří bodů, ale s přihlédnutím ke kvalitě soupeře musíme být realisté a soustředit se na další utkání," řekl k utkání s Bohemians trenér Baníku Miloslav Janovský.

Bohemians Praha 1905 B – FK Baník Sokolov 1948 4:1 (3:0). Branky: 7. Farkaš Darek, 20. , 32. a 72. Novák Vojtěch – 56. Ainca Júnior Agostinho (PK). Rozhodčí: Jansa. ŽK: 0:1. Diváci: 63. Sokolov: Hrabačka – Toure, Krlička, Dudnyk, Řezáč (75. Debellis), Diomande, Václavík (75. Peška), Vokáč, Vranovci, Majka (75. Nwachukwa), Ainca.