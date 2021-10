„Ve druhém poločase se náš výkon zlepšil. Dostávali jsme se do slibných příležitostí, ale bohužel jsme další branku nepřidali,“ zklamaně naráží Štěpán na brankové příležitosti svých svěřenců, které nezůstaly nevyužity.

Sokolov urval cenný bod v souboji s rezervou 1. FK Příbram, se kterou remizoval 2:2, a dosáhl na desátý bod v ČFL.Zdroj: Tomáš Bouda„Zásluhou Petra Bílka se nám podařilo vyrovnat, což pro nás bylo hodně důležité,“ poukazuje trenér Sokolova. Po obrátce stran sice Sokolov svou hru zlepšil, ale na výhru to nestačilo. A když se gólově neprosadili ani hosté, skončil duel po nerozhodném výsledku dělbou bodů.

„Dělala nám problémy aktivní hra soupeře a také dostupování hráčů. Ve 29. minutě hosté vyrovnali po tečované střele a ve 32. minutě se pak ranou do šibenice ujali vedení,“ připomíná příbramský obrat na sokolovském stadionu Štěpán. Ale ani Příbram vedení neudržela, když ve 37. minutě bylo vyrovnáno.

„Každý bod se počítá,“ řekl po utkání trenér Sokolova Jiří Štěpán. Vstup však do utkání měli lepší hosté. „My jsme do zápasu nevstoupili tak, jak jsme chtěli,“ připomíná rozpačitý úvod svého týmu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.