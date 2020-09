Ani druhý zápas v České fotbalové lize se fotbalistům Baníku Sokolov nevyvedl.

Přitom domácí se dvěma novými posilami do obrany, Kýčkem a Hajdo, nezačali vůbec špatně. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, hned na začátku jsme si vytvořili šanci, Procházka ale nedal. Hráli jsme slušně,“ líčí trenér horníků Víťa Vrtělka.

Jenže to platilo pouze do 10. minuty. V té domácí poprvé inkasovali, když si po rohovém kopu soupeře srazili míč do vlastní sítě. „Ovlivnilo to zbytek poločasu. Měli jsme zbytečně hlavy dolů, nebyl k tomu úplně důvod,“ je přesvědčen kouč Baníku.

Jeho svěřenci se postupně dali dohromady a na začátku druhé půle mohlo být srovnáno. Hlavička Šulce z bezprostřední blízkosti ale skončila v rukavicích brankáře.

Mladý sokolovský tým se snažil hrát aktivně, ale zkušení hosté, v čele s exsparťanem Volešákem, se nenechali zatlačit do defenzivy.

Rozhodnutí padlo deset minut před koncem. Po rychlém útoku hostů Štedronský vsedě z dorážky upravil na 0:2. Krátce po něm stanovil konečnou podobu výsledku Engelmann. „Bylo to vyrovnané, hosté potom rozhodli po našich chybách během tří minut,“ konstatoval Vrtělka.

Sokolov tak má po dvou odehraných zápasech na svém kontě nulu v kolonce bodů i vstřelených branek.

„My nebudeme nikoho přehrávat fotbalově, to je jasné, chybělo mi tam ale po naší inkasované brance více zarputilosti, touhy se o to porvat. Být trošku odolnější, to čekáme hlavně od našich zkušenějších hráčů,“ poznamenal po závěrečném hvizdu trenér horníků.