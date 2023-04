/FORTUNA ČFL/ Desátou prohru museli skousnout ve Fortuna ČFL fotbalisté karlovarské Slavie. I přes bojovný výkon nestačili na favorizované Domažlice, kterým nakonec podlehli na drahovickém stadionu 1:2.

Domažlice uspěly v lázních, porazily Slavii 2:1. | Video: Daniel Seifert

„Hodně těžko se mi zápas hodnotí,“ neskrýval zklamání po porážce karlovarský asistent Martin Bulíček. „Ve druhé minutě jsme nastřelili tyč, kdybychom vstřelili branku, zápas se mohl ubírat jiným směrem,“ vracel se k hlavičce Vylety po rohovém kopu, kterou zastavila tyčka domažlické branky.

Naopak od 6. minuty museli sešívaní dohánět jednobrankové manko, když se na druhé straně prosadil Petr Došlý. Na to ještě dokázali hráči z lázní odpovědět, když v 16. minutě poslal drahovický stadion do euforie Jaroslav Červený, který po standardní situaci hlavou srovnal ukazatel skóre.

Domažlice si však vzaly vedení zpět, to se psala 35. minuta, kdy se gólově prosadil domažlický kapitán Petr Došlý. „Domažlice potvrdily svoji kvalitu, když jsme dvakrát nebyli důrazní v souboji a vstřelily nám dvě branky,“ podotkl ještě k prvnímu poločasu karlovarský asistent.

Naopak po změně stran byla lepším týmem Slavia, která Chody několikrát pořádně zmáčkla, když pošilhávala po vyrovnání. „Troufnu si říct, že jsme si zasloužili vyrovnání, když šancí jsme na to měli dost,“ litoval Bulíček neproměněných šancí.

Zdroj: tvcom.cz

Definitivně pak mohl poslat karlovarský výběr do kolen po samostatném úniku Kryštof Pavlík, ale jeho lob skončil nad karlovarskou svatyní. Poté přišlo na pořad vyloučení Jakuba Tyršla, ale přesilovku si sešívaní dlouho neužili, když domažlického hráče následoval předčasně pod sprchy kapitán Slávie Martin Pěkný. „Klukům se nedá nic vytknout, ale fotbal se hraje na góly a proto Domažlice vyhrály,“ řekl smířlivě Bulíček.

Naopak po těsné, ale cenné výhře, pohltila vítězná euforie kabinu Domažlic. „Myslím si, že jsme do utkání vstoupili dobře. Asi tak, jak jsme chtěli a dali jsme brzkou branku po dlouhém autu a dorážce ve vápně. Bohužel jsme docela brzy také inkasovali, kdy jsme při standardní situaci nedostoupili hlavičkujícího hráče. Pak jsme ale dali druhý gól, který nás trošku uklidnil, jen škoda, že jsme do konce poločasu nepřidali třetí branku, když šel sám na brankáře Honza Zajíček, ale svou šanci bohužel neproměnil,“ popisoval průběh úvodní půle kouč fotbalistů Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

„Ve druhém poločase byli domácí malinko lepší. Jednou nás tam zachránila tyč, kterou jsme si nastřelili sami, ale i my jsme měli jednu velkou šanci, když šel Kryštof Pavlík sám na branku, ale trestuhodně svou příležitost zahodil. Po vyloučení Kuby Teršla už to bylo hodně o soubojích, ale výsledek jsme naštěstí udrželi. Byly to nervy, tří bodů si moc vážíme,“ doplnil k zápasu domažlický trenér.

FC Slavia Karlovy Vary – TJ Jiskra Domažlice 1:2 (1:2). Branky: 16. Červený Jaroslav – 6. Došlý Petr, 35. Mužík Petr. Rozhodčí: Lerch – Polena, Hes. ŽK: 6:2. ČK: 1:1 (88. Martin Pěkný – 75. Jakub Teršl). Diváci: 153. Karlovy Vary: Chára – Ikechukwu, Pěkný, Vyleta, Skala – Owolabi, Toure (58. Wireko), Krčma (46. Horník), Černý – Červený, Maňák.