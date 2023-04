/FORTUNA ČFL/ Hodně napilno budou mít o víkendu oba zástupci našeho kraje ve Fortuna ČFL. Vzhledem k vyrovnané tabulce půjde opět o důležité body.

Domažlice uspěly v lázních, porazily Slavii 2:1. | Foto: Daniel Seifert

BANÍK VYZVE PŘEŠTICE

Sokolovskému Baníku pomalu a jistě protéká záchrana v třetiligové soutěži mezi prsty. Pokud fotbalová družina pod velením kouče Martina Pulpita stále pomýšlí na záchranu, musí již bezpodmínečně urvat tři body.

V sobotu 15. dubna totiž bude od 10.15 hodin hostit na svém stadionu Přeštice, tedy další tým, který usiluje o udržení mezi třetiligovou smetánkou. Lépe je na tom prozatím výběr z Plzeňského kraje, který má na Sokolov náskok sedm bodů.

V trikotu soupeře se do známého prostředí navrátí nejen trenér Stanislav Purkart, ale také útočník Roman Popovič, který v uplynulé sezoně pomáhal právě Baníku v udržení ČFL.

Záchranná mise Sokolova v ČFL začíná dostávat divizní trhliny

„Na kluky, kteří tam ještě zůstali se těším, doufám, že jim vrátíme porážku z podzimu,“ připomněl Roman Popovič domácí prohru se Sokolovem 0:2. „My se budeme soustředit sami na sebe, hrát svou hru, věřím, že to zvládneme,“ přeje si přeštický záložník. Jeho týmu se však v jarní části příliš nedaří, stejně je však na tom i Sokolov.

„Cíl máme jasný, konečně vyhrát venku a odvézt si tři body,“ narážel Popovič na důležitou výhru, která by jeho týmu hodně pomohla, navíc by Přeštice odskočily Baníku na rozdíl deseti bodů.

SLAVII PROVĚŘÍ REZERVA DUKLY

Náročný duel má před sebou také karlovarská Slavia. Tu nasměroval fotbalový los do Přední Kopaniny, kde v neděli 16. dubna od 10.15 hodin, poměří své síly s rezervou pražské Dukly, která bojuje o záchranu v soutěži. To samé však platí i o sešívaných, které od víkendového soupeře dělí v třetiligové tabulce pouhé dva body.

„Vlastně jako každý víkend, to bude zápas o šest bodů, jelikož mezi sedmým a čtrnáctým místem je rozdíl tří bodů,“ upozorňoval karlovarský trenér Martin Bulíček na vyrovnanost tabulky. Karlovarský výběr čeká hodně náročná šichta, když rezerva Dukly ještě nepoznala v jarní části hořkost porážky.

„Bude to hodně náročný zápas proti kombinačně silným mladíkům, kterým se na jaře daří, získali už deset bodů,“ připomněl Bulíček čtyři výhry a jeden nerozhodný výsledek v podání rezervy pražské Dukly.

PODÍVEJTE SE: Dramatickou bitvu urvaly v lázních Domažlice

Právě pražský tým bude moci využít případné posily ze svého druholigového A-týmu. „Na to se nechceme vymlouvat, my se určitě pojedeme porvat o jakýkoliv bodový zisk,“ vzkazuje do hlavního města karlovarský kouč.

„Uvidíme v jaké sestavě budeme schopni nastoupit, jistotou je, že určitě nebude moci nastoupit Maty Pěkný,“ poukazoval Bulíček na vyloučení karlovarského kapitána v předchozím duelu s Domažlicemi.

„Je to tak příležitost pro ostatní kluky z kádru, jsem si jistý, že se budou rvát o výsledek, který nám přinese bodový zisk,“ přeje si Bulíček návrat do lázeňského města okořeněný bodový ziskem.