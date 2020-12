„Do zápasu jsme vstoupili opačně než s Březovou, chtěli jsme být aktivní a po dvou presinkových situacích jsme v sedmé minutě vedli 2:0,“ pochvaloval si trenér karlovarské Slavie Marián Geňo úspěšný vstup do utkání, když se do střeleckých statistik zapsali Pavel Maňák a Jan Mašata.

„Do zápasu jsme tentokrát nevstoupili úplně ideálně a po dvou chybách hned v úvodu zápasu jsme po sedmi minutách prohrávali o dvě branky. V tu chvíli mě maličko polil studený pot a říkal jsem si, ať to neskončí úplným debaklem,“ prozradil své pocity po dvou inkasovaných brankách v úvodu duelu trenér Ostrova Jiří Štěpán.

Žádné gólové hody se však nekonaly, když Slavia sice byla lepším týmem, vytvořila si šance, ale již bez brankového efektu. „V prvním poločase jsme kontrolovali hru, je jen škoda, že jsme nepřidali další branky,“ přidal své hodnocení k první pětačtyřicetiminutovce Geňo.

„Naštěstí jsme se dokázali vzpamatovat, začali akceptovat vysoké tempo soupeře a trošku se mu začali vyrovnávat. Vary měly v prvním poločase ještě nějaké možnosti, které neproměnily,a ani my jsme nedokázali z vyložených šancí vstřelit kontaktní gól,“ přidával svůj pohled na první půli ostrovský kouč.

Kdo čekal další gólové radosti i po změně stran, tak čekal marně, když ani jeden tým nedokázal uklidit balon do branky svého soupeře, a tak si sešívaní připsali na účet, v uvozovkách, pouze dvoubrankové vítězství.

„Ve druhé půli se hra trochu vyrovnala, přesto jsme měli dost situací, které volaly po gólu. Ovšem nevolíme dobrá řešení, chybí nám zabiják, který by to vzal na sebe. Ke konci jsme prostřídali, na hřiště se dostali naši mladíci, pro ně jsou to výborné zkušenosti, ale nemůžeme od nich čekat, že oni budou přidávat další branky. Až na dvě situace musím kluky pochválit za obětavou práci do defenzivy, naopak na útočné fázi je práce jako na kostele,“ hodnotil druhý poločas v podání své jedenáctky kormidelník Slavie.

To spokojenost i přes prohru, zejména pak po strašidelném vstupu do utkání, zavládla v kabině Ostrova. „Druhý poločas jsme odpracovali už celý dobře, bohužel bez brankového úspěchu, a tak jsme odešli ze zápasu poraženi. Každopádně jsem rád, že jsme i po tak hrozivém začátku zápas zvládli. Všichni, kdo do zápasu naskočili, to odpracovali dobře a to bylo účelem,“ bilancoval Štěpán závěrečné utkání roku 2020, které Ostrov odehrál.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Ostrov 2:0 (2:0). Branky: Maňák Pavel, Mašata Jan.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára (46. Štrunc) – Pěkný, Tůma, Vyleta – Prágr, Skala (60. Shorný), Dubnička (75. Stařík), Hudec (75. Kilyk) – Maňák, Vokáč – Mašata (65. Farid).

FK Ostrov: Süttö – Toth, Kočí, Liška, Vrba – Bursík, Kobera, Veverka, Matoušek – Lattisch, Štěrba (stř. Vaněček, Hron, Zedníček, Jafan).