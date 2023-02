„To je věc, která nás trápí vesměs od začátku přípravy,“ posteskl si defenzivní hráč Slavie Zdeněk Skala nad obsáhlou marodkou. „Pomalu se ale hráči uzdravují a za chvíli s námi naskočí i do tréninku,“ nastínil Skala, že se marodka začíná pomalu zeštíhlovat. Prozatím tak dostávají nejen v trénincích, ale také zápasech šanci karlovarští mladíci, kteří tak nabírají potřebné zkušenosti.

FINÁLOVÁ ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub Karlovarského kraje

„V přípravných zápasech dostávají šanci mladí hráči a ještě do zápasu s námi naskakuje Geňas, který s námi absolvuje i tréninky,“ připomněl Skala, že v posledních zápasech vypomáhá v obraně Slavie také trenér Marián Geňo. A i když Slavia nastupuje do zápasů v rámci přípravy v okleštěné sestavě, stále ještě neokusila hořkost porážky, když ve čtyřech zápasech, co odehrála, brala dvě výhry a dva nerozhodné výsledky.

„Řekl bych, že zatím v přípravě máme dobré výsledky, neprohráli jsme, takže si i s absencí našich obránců umíme poradit,“ poukazoval Skala. Naposledy se představila Slavia v duelu s Petřínem, se kterým uhrála remízu 0:0. „Zápas byl hodně vyrovnaný a byl plný osobních soubojů, jelikož jsme hráli na malém hřišti. Je škoda, že jsme se gólově neprosadili, ale jedna z pozitivních věcí je, že jsme vzadu udrželi nulu po čtyřech zápasech,“ našel pozitivum na bezbrankové remíze Skala.

Další přípravný duel čeká sešívané dnes, tedy ve středu 8. února, kdy se na drahovické umělce střetnou od 18.00 hodin s celkem Loun.