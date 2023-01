„Teplice byly lepším týmem po většinu hrací doby,“ uznával kvality soupeře karlovarský záložník Josef Hudec. „My jsme do utkání vstoupili hodně špatně, až lehkovážně, i když jsme věděli, co nás čeká,“ narážel karlovarský rychlík na úvodní branku soupeře, která padla již v první minutě, když skóre duelu otevřel Jiří Alberovský. „Pak se nám nedařilo takřka nic. Ani nevím, jestli jsme v první půli ohrozili soupeřovu branku,“ marně zapátral v paměti.

Podruhé béčko Teplic brankově udeřilo na drahovické umělce ve 32. minutě, kdy pokořil brankáře Slavie Jiřího Cháru Vojtěch Pokorný. Povedený první poločas v podání hostů vyšperkoval v podobě třetí branky David Ledecký. „Do druhé půle jsme šli s tím, že začínáme jakoby od nuly a nechceme dostat další branku,“ přiblížil Hudec, s jakým cílem vstupovala Slavia do druhé části zápasu.

Zpět do zápasu nahodil slávistický výběr kontaktní brankou útočník Jaroslav Červený, ale v 69. minutě si hosté vzali tříbrankový náskok zpět, když se do statistik zapsal Marek Beránek. Kdo si posléze myslel, že je hotovo, tak se krutě mýlil. Slavia totiž i přes nepříznivý stav zápas nezabalila a to se jí vyplatilo.

Postupně totiž zužitkovala své standardní situace, když nejdříve snížil na rozdíl dvou branek Pavel Maňák, na jednogólový pak Jaroslav Červený a brankové manko nakonec v závěru duelu vymazal Josef Hudec. „Nakonec, i přes tlak soupeře, se nám povedlo bojovným výkonem snížit a v poslední minutě jsme srovnali stav na 4:4,“ neskrýval radost po úspěšné stíhačce forvard Slavie. Ten si tak užívá po půlroční odmlce návrat do sešívaného dresu.

„Vše si užívám, kabinu, naše skvělé fans a tak. Sice potřebuji ještě hodně dotrénovat, protože po dlouhé pauze na sobě cítím, že to není ono, možná je to i věkem, a hodně jsem se těšil, až si zase čutnu s kluky vzdušný o pitíčka,“ uzavřel jedenatřicetiletý hráč.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Teplice B 4:4 (0:3). Branky: 64. a 76. Červený Jaroslav, 70. Maňák Pavel, 89. Hudec Josef – 1. Alberovský Jiří, 32. Pokorný Vojtěch, 45. Ledecký Daniel, 69. Beránek Marek. Slavia Karlovy Vary: Chára – Brož, Tůma (25. Prágr), Matoušek (65. Černý) – Gabriel (46. Krčma), Yaya Toure, Skala, Maňák, Hudec – Červený, Horník.